ФСБ задержала крымчанина за отправку на Украину запчастей для военной авиации

Сотрудники ФСБ был задержали жителя Крыма, завербованного украинскими спецслужбами. Мужчина переправлял на Украину запчасти к военной авиационной технике, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦОС ФСБ РФ, ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости Фото: ЦОС ФСБ РФ, ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

«Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, он осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства»,— сообщили в ЦОС.

Мужчина был задержан в Феодосии. Он подозревается в совершении государственной измены (ст.275 УК РФ). Если вина подозреваемого по данной статье будет доказана, то он получит от 12 лет до пожизненного лишения свободы. Сейчас мужчина заключен под стражу. В отношении него идет следственное производство.

Александра Горошилова