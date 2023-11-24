HH.ru: в Свердловской области за уборку снега готовы платить около 100 тысяч

В Свердловской области открыли вакансии по уборке снега с зарплатой около 100 тыс. руб., следует из данных сервиса по поиску работы HH.ru. Так, от 80 тыс. руб. до 100 тыс. руб. на руки предлагают водителю экскаватора-погрузчика JCB, от которого требуется убирать территорию бизнес-парка в Екатеринбурге и поддерживать машину в исправном состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

От 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. обещает платить работодатель из Камышлова водителю категории С, в задачи которого входит очистка дорог от снега, посыпка дорог антигололедными реагентами на комбинированной дорожной машине. Дорожному мастеру на Пермском тракте в зимний период готовы платить от 80 тыс. руб. за очистку и подсыпку реагента против гололеда, ключевой обязанностью специалиста является ремонт дорог.

Кроме того, компании в Екатеринбурге открыта вакансия рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, с заработной платой от 85 тыс. руб. до 90 тыс. руб. на руки, а также тракториста и водителя ЗИЛ на зарплату от 53 тыс. руб. до 110 тыс. руб. на руки.

Всего на Среднем Урале открыто около 100 вакансий, связанных с уборкой и вывозом снега. Чаще всего это предложения для разнорабочих (26%), дворников (19%), машинистов (12%) и водителей (12%).

Напомним, в последние дни на регион обрушились снегопады, которые спровоцировали пробки и ДТП на дорогах. Для уборки снега власти Свердловской области привлекали около 400 единиц спецтехники.

Ирина Пичурина

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