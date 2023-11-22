В Свердловской области на уборку снега привлекут около 400 единиц спецтехники

На очистку дорог от снега в Свердловской области отправят примерно 400 единиц специальной техники, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уборка снега в Екатеринбурге

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Уборка снега в Екатеринбурге

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В данный момент свердловские трассы убирают 311 единиц техники из запланированного количества: 206 комбинированных дорожных машины, 37 автогрейдера, 40 автомобилей с отвалом, 28 другой техники. За прошедшие сутки было израсходовано более 4,4 тыс. тонн песка против дорожной наледи.

Во вторник, 21 ноября, на территории Свердловской области прошли ледяные дожди и снегопад. По данным «Яндекса», вечером Екатеринбург встал в 10-балльные пробки, на текущий момент они составляют 6 баллов.

22 ноября вероятность снегопада и образования льда на дорогах сохраняется. Температура воздуха днем составит -3°…-8°, ветер 4-9 м/с.

Ирина Пичурина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте