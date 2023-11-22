В Свердловской области на уборку снега привлекут около 400 единиц спецтехники
На очистку дорог от снега в Свердловской области отправят примерно 400 единиц специальной техники, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Уборка снега в Екатеринбурге
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
В данный момент свердловские трассы убирают 311 единиц техники из запланированного количества: 206 комбинированных дорожных машины, 37 автогрейдера, 40 автомобилей с отвалом, 28 другой техники. За прошедшие сутки было израсходовано более 4,4 тыс. тонн песка против дорожной наледи.
Во вторник, 21 ноября, на территории Свердловской области прошли ледяные дожди и снегопад. По данным «Яндекса», вечером Екатеринбург встал в 10-балльные пробки, на текущий момент они составляют 6 баллов.
22 ноября вероятность снегопада и образования льда на дорогах сохраняется. Температура воздуха днем составит -3°…-8°, ветер 4-9 м/с.