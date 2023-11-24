Записки ювелира императорского двора

Этой осенью компания АЛРОСА запустила культурно-просветительский проект Posie, призванный изучить лучшие традиции российской ювелирной школы и переосмыслить их в современных произведениях ювелирного искусства. Название Posie созвучно, но не идентично имени выдающегося ювелира швейцарского происхождения Жереми Позье, и в этом смысле является собирательным, объединяющим целую плеяду золотых дел мастеров европейского происхождения, трудившихся при русском императорском дворе. Таковых действительно немало: француз Жак Дюболон, австриец Леопольд Пфистерер, швед Карл Эдуард Болин и его наследники, француз-гугенот Луи-Давид Дюваль, бежавший в Швейцарию, и его сын Яков Давид, родившийся в Москве. Карл Фаберже, основавший свою фирму в Петербурге, родился в городе на Неве, но семья его имеет европейские корни. Так уж сложилось, что символами русского ювелирного искусства стали выходцы из Европы.

Из Швейцарии в Россию

Иеремия Позье

Фото: MAH Geneve

Уроженец Женевы Жереми Позье (1716–1779) попал в Россию 13-летним подростком — по легенде отправился пешком вместе с отцом и младшим братом в поисках лучшей жизни. Добирались они долго, через Голландию и Германию. В Гамбурге, чтобы как-то поправить финансовое положение, отец был вынужден продать младшего сына в ученики точильщику ножей. О разлуке с любимым братом Жереми напишет в своем дневнике. А свою жизнь в России он подробно изложил в мемуарах «Записки придворного брильянтщика Позье о пребывании его в России (1729–1764)». Из них можно узнать, что Жереми с отцом прибыли в Петербург в августе 1729 года. Незадолго до смерти отец устроил сына учеником в ателье к французскому ювелиру Бенуа Граверо, где тот проучился семь лет, осваивая искусство огранки камней. Здесь его талант приметила императрица Анна Иоанновна. В 1740 году под ее покровительством молодой человек открыл в Петербурге свою мастерскую и тут же получил почетный титул придворного ювелира и главного бриллиантового мастера.

Ювелир трех императриц

В последующие 35 лет Иеремия (так его именовали в Санкт-Петербурге) Позье был приближен ко двору, обслуживал высший свет и аристократию, создавая в бессчетном количестве усыпанные бриллиантами табакерки, броши, диадемы, ювелирные подарки. Наивысшего расцвета карьера Позье достигла во времена правления Елизаветы Петровны. Едва вступив на престол в 1742 году, она велела разобрать на части все драгоценности своих предшественниц. По ее заказу в середине 1750-х ювелир изготовил сапфировый сет с эгретом и серьгами-каскадами и пряжку-аграф для застегивания горностаевой мантии. В Эрмитаже хранятся искусные цветочные броши из коллекции Елизаветы, сложенные из бриллиантов, цветных драгоценных и полудрагоценных камней. Позье не просто составил изысканные композиции, но и рассадил по листочкам насекомых, изготовив в качестве подставки вазочки из стекла и горного хрусталя. Ювелир выполнял личные поручения императрицы Елизаветы и был вхож к ней вплоть до самых последних дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бриллиантовая пряжка-аграф (серебро, золото), изготовлена ювелиром Позье около 1750 г. Пряжка-аграф имеет вид банта, состоящего из трех пышных, соединенных посредине ветвей, усыпанных индийскими и бразильскими бриллиантами. Принадлежала императрице Елизавете Петровне и использовалась как застежка на коронационной мантии. Алмазный фонд России Табакерка с портретом Елизаветы Петровны золотая с бриллиантами работы мастера Позье, XVIII век Петербург. Золото, бриллианты, чеканка, резьба. Принадлежала семье графов Разумовских. Оружейная палата Московского Кремля Фото: Владимир Вдовин / РИА Новости Брошь «Большой букет» — украшение для корсажного парадного платья императрицы Елизаветы Петровны. 1760 г, золото, серебро, бриллианты, изумруды. Алмазный фонд России Фото: Юрий Сомов / РИА Новости Следующая фотография 1 / 3 Бриллиантовая пряжка-аграф (серебро, золото), изготовлена ювелиром Позье около 1750 г. Пряжка-аграф имеет вид банта, состоящего из трех пышных, соединенных посредине ветвей, усыпанных индийскими и бразильскими бриллиантами. Принадлежала императрице Елизавете Петровне и использовалась как застежка на коронационной мантии. Алмазный фонд России Табакерка с портретом Елизаветы Петровны золотая с бриллиантами работы мастера Позье, XVIII век Петербург. Золото, бриллианты, чеканка, резьба. Принадлежала семье графов Разумовских. Оружейная палата Московского Кремля Фото: Владимир Вдовин / РИА Новости Брошь «Большой букет» — украшение для корсажного парадного платья императрицы Елизаветы Петровны. 1760 г, золото, серебро, бриллианты, изумруды. Алмазный фонд России Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

После смерти Елизаветы Позье приблизил к себе ее сын Петр III и даже наградил его чином бригадира, но строго-настрого запретил оказывать услуги его жене будущей императрице Екатерине II. Что, впрочем, не помешало ювелиру установить с ней доверительные отношения. Кстати, в результате дворцового переворота и таинственной смерти Петра III Екатерине пришлось оплатить Позье все ювелирные украшения, которые тот поставил ее покойному супругу в период царствования с декабря 1761 года по июнь 1762 года.

Главным творением Позье стала большая императорская корона, личный заказ Екатерины II. Вот как рассказывает об этом сам ювелир: «Императрица Екатерина призвала меня к себе и сказала проверить казенныя вещи, и приказала разломать все, что окажется не в современном вкусе, и употребить на новую корону». Всего за два месяца предстояло создать «самую богатейшую вещь, которая только имеется в Европе». Позье работал с другим придворным ювелиром, Георгом-Фридрихом Экартом, чей эскиз коронационного венца больше пришелся по вкусу, и отвечал именно за инкрустацию камнями. В итоге корону украсили 4936 бриллиантов, 75 жемчужин и великолепная шпинель весом 398,72 карата (вплоть до 1922 года красный камень считали рубином). В этой короне Екатерина II взошла на престол 3 октября (22 сентября по старому стилю) 1762 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Большая императорская корона. Мастер Иеремия Позье, 1762 год. Золото, серебро, бриллианты, жемчуг, шпинель. Алмазный Фонд России Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Букет из драгоценных камней в вазе из горного хрусталя работы Позье. 1740-е годы. Из коллекции Государственного Эрмитажа Фото: Свердлов / РИА Новости «Букет цветов» мастера Позье (1740-е годы), Музеи Московского Кремля Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Художник Стефано Торелли, портрет императрицы Екатерины II. Государственный Русский музей Фото: РИА Новости Следующая фотография 1 / 4 Большая императорская корона. Мастер Иеремия Позье, 1762 год. Золото, серебро, бриллианты, жемчуг, шпинель. Алмазный Фонд России Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Букет из драгоценных камней в вазе из горного хрусталя работы Позье. 1740-е годы. Из коллекции Государственного Эрмитажа Фото: Свердлов / РИА Новости «Букет цветов» мастера Позье (1740-е годы), Музеи Московского Кремля Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Художник Стефано Торелли, портрет императрицы Екатерины II. Государственный Русский музей Фото: РИА Новости

Побег на родину

В 1764 году, спустя два года после торжественной коронации Екатерины, ювелир вместе с женой и тремя дочерями навсегда покинул облагодетельствовавшую его Россию. Он долго готовил свой отъезд, пытаясь получить оплату за все исполненные заказы и договориться с императрицей о «временном» отсутствии, сославшись на необходимость поправить здоровье. «Она весьма милостиво отвечала мне, что если это путешествие необходимо для восстановления моего здоровья и если я обещаю ей в скором времени возвратиться, то она не откажет мне в моей просьбе»,— вспоминает Позье в мемуарах. Императрица не возражала и даже выплатила 8 тыс. руб. за свой портрет в раме, усыпанной бриллиантами, а также написала распоряжение вице-канцлеру князю А. М. Голицыну изготовить паспорт.

Позье уехал почти тайно, оставив всех своих мастеров, приказчиков и недвижимость. До Женевы он добирался более двух месяцев. «Как только мы приехали на границу Пруссии, я бриллиантом написал на окне гостиницы: ''После тридцати лет слез, скорбей и труда я собираюсь искать место, где смогу отдохнуть и помолиться Высшему Существу, чтобы облегчить мою боль''». Накопленных средств ему и его семье хватило на безбедную жизнь в Швейцарии, где ювелир тихо и скромно провел последние 15 лет жизни.

Нина Спиридонова