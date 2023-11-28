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Коммерсантъ FM
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Всем, везде и сразу

После введения санкций и ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний стране потребовалось в ускоренном темпе и в больших объемах создавать импортозамещающие продукты. Чтобы мобилизовать экономику и бизнес, власти расширили меры поддержки. Помимо федеральных льгот преференции предоставляются на региональном и муниципальном уровнях. Так, в Свердловской области действует несколько десятков мер поддержки для импортозамещающего и «классического» бизнеса.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бизнесу пришли на помощь

В мае прошлого года в Свердловской области была разработана программа импортозамещения. Ее цель — оказание содействия бизнесу и предприятиям по снижению зависимости от импорта. В рамках этой работы региональные власти и фонды уже полтора года предоставляют новым производителям и предпринимателям широкий перечень мер поддержки. Впрочем, список мер для импортозамещающего и «классического» бизнеса не сильно отличается.

Предприятиям Свердловской области вне зависимости от типа деятельности доступны все федеральные и региональные меры поддержки, а их несколько десятков. В первом случае помощь оказывают Фонд содействия инновациям, госкорпорация ВЭБ.РФ, Фонд развития промышленности, Корпорация МСП и платформа «Мой бизнес». На местном уровне есть ряд организаций, к которым может обращаться бизнес для получения помощи. Только Инвестиционный портал Свердловской области предлагает 21 региональную меру поддержки, среди которых:

  • предоставление льгот по налогу на имущество по проектам, направленным на модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение объектов основных фондов;
  • предоставление льгот по налогу на имущество по проектам, направленным на новое строительство;
  • предоставление гарантии неухудшения условий ведения предпринимательской (инвестиционной) деятельности и возможность возмещения затрат на обеспечивающую и сопутствующую инфраструктуру;
  • предоставление льготы по налогу на прибыль организаций, начиная с налогового периода, в котором была получена первая прибыль от произведенных в результате реализации проекта товаров;
  • долгосрочный договор поставки со встречными инвестиционными обязательствами;
  • предоставление земельного участка инвестору без процедуры проведения торгов для масштабных инвестиционных проектов;
  • понижающие коэффициенты арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности;
  • преференции по налогу на имущество;
  • специальные налоговые режимы для МСП (упрощенная система налогообложения).

Крупному бизнесу и предприятиям, в частности, поддержку оказывает Фонд развития промышленности Свердловской области. Он предоставляет займы субъектам промышленной деятельности на сумму от 20 до 100 млн руб. при софинансировании с федеральным Фондом развития промышленности, а также оказывает консультационную поддержку и помогает повысить производительность труда.

Импортозамещающие компании за помощью могут обратиться в Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АИСО). Генеральный директор организации Михаил Васильев отметил, что агентство в том числе помогает наукоемким производствам получить федеральное финансирование НИОКР. «Мы также сотрудничаем с федеральным Агентством по технологическому развитию и помогаем уральским компаниям попасть в реестр Исполнителей и Производителей АТР — единую всероссийскую базу производителей, которые могут разработать конструкторскую документацию и изготовить импортозамещающие комплектующие. Туда уже попали четыре свердловские компании. Если в стране возникнет потребность в конкретной технике, эти предприятия смогут участвовать в конкурсе на ее разработку. В случае победы компания получит федеральный грант на создание проекта»,— рассказал господин Васильев.

Система поддержки инвестора также действует на уровне региона. Она включает в себя широкий перечень мер. Например, присвоение статуса участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области, предусматривающего льготы по налогу на прибыль и на имущество организаций. Также с бизнесом заключается соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), предусматривающее стабилизацию условий реализации проекта и возмещение инфраструктурных затрат. В отношении инвесторов, в том числе импортозамещающих компаний, действуют механизмы по предоставлению земельных участков без проведения торгов в рамках преференциальных территорий ОЭЗ «Титановая долина» и территорий опережающего развития (ТОР). Помимо них налоговые льготы предоставляются резидентам индустриальных парков и технопарков. Всего в регионе есть 544 инвестплощадки для локализации производств и строительства заводов.

Малым не мало

Поскольку основой процессов импортозамещения стал малый и средний бизнес (МСБ), то его поддержке уделяется особое внимание. Доцент кафедры менеджмента и предпринимательства Уральского государственного экономического университета Екатерина Шеина пояснила, что на Среднем Урале, как и в остальных регионах России, поддержка МСБ осуществляется в соответствии с нацпроектом. В рамках него в Свердловской области реализуется три региональных проекта.

Первый называется «Акселерация МСП», в рамках которого доступны финансовые программы поддержки и помощь экспортно-ориентированных предприятий. Второй — «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», в рамках которого реализуются образовательные программы для начинающих и действующих предпринимателей. Этот же проект предусматривает для социальных предпринимателей гранты. Третий проект — создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами: им помогают с проведением выставок, ярмарок, бизнес-форумов.

В 2023 году на реализацию региональной составляющей нацпроекта в Свердловской области предусмотрено 396 млн руб., из которых 44 млн руб. выделено из областного бюджета, а 351 млн руб. из федерального.

Головной организацией инфраструктуры поддержки предпринимательства в регионе является Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). В его структуре действует ряд подразделений, которые предоставляют адресные меры содействия предпринимателям в соответствии с их сферой деятельности: креативным предпринимателям, экспортерам, фермерам, социальным предпринимателям и ряду других отраслей. Кроме того, в Свердловской области действуют организации и фонды, осуществляющие точечную поддержку бизнеса.

Всем категориям субъектов МСП, в том числе начинающим предпринимателям, не имеющим кредитной истории, а также самозанятым СОФПП предоставляет займы от 100 тыс. руб. до 5 млн руб. на срок до трех лет с процентной ставкой от 7,5% годовых. По данным на 6 ноября, с начала года в регионе было заключено 615 договоров на сумму 1,2 млн руб. Также фонд предоставляет поручительства по банковским кредитам и гарантии в банке.

Для субъектов МСП действует инвестиционная платформа «ВДело», которая была внесена в реестр Банка России в октябре 2020 года. Это первая инвестиционная платформа в стране, созданная региональным институтом развития. «ВДело» входит в ТОП-3 платформ в России по объему выданных займов. С 2021 года ею профинансировано более 1,5 тыс. проектов на сумму более 4 млрд руб.

Начинающим предпринимателям, которые планируют открыть бизнес по франшизе в моногородах Свердловской области, поддержка оказывается в рамках проекта Business-Data. В частности, предоставляется помощь с идеей для создания бизнеса в небольших городах, предлагается каталог франшиз, а также помощь с финансами для старта. Сейчас поддержку в рамках проекта можно получить в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Новоуральске, Асбесте, Богдановиче и Краснотурьинске. С начала года по Business-Data в этих городах появились 42 новых бизнеса.

Точечную поддержку предпринимателям также оказывают такие организации, как Центр поддержки экспорта, Центр инноваций социальной сферы, Центр компетенций в сфере сельхозкооперации. На площадках СОФПП бизнесу предоставляют такие услуги МФЦ, как сделки с недвижимостью, регистрация бизнеса и лицензирование.

При содействии региональных и городских властей в Екатеринбурге было открыто креативное пространство «Домна». Проект СОФПП направлен на поддержку локальных предпринимателей. В кластере размещены магазины местных производителей, fashion-коворкинг, фотостудия, туристский инфоцентр, центр «Мой Бизнес». Также там проводятся лекции и выставки. С января по ноябрь 2023 года в «Домне» прошло 354 мероприятия, участие в которых приняли свыше 25 тыс. человек. В магазине представлены товары 136 местных брендов.

Банки в стороне не остались

Для открытия нового или развития уже действующего бизнеса компании зачастую прибегают к кредитованию. В октябрьском докладе Банка России отмечалось, что во второй половине лета спрос на кредиты со стороны бизнеса в большинстве регионов страны оставался высоким, что объяснялось стремлением предприятий привлечь заемные средства на текущих условиях в ожидании их дальнейшего ужесточения.

Урал продемонстрировал высокую динамику выдачи кредитов МСБ — показатели выросли более чем в 1,5 раза

Урал продемонстрировал высокую динамику выдачи кредитов МСБ — показатели выросли более чем в 1,5 раза

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Урал продемонстрировал высокую динамику выдачи кредитов МСБ — показатели выросли более чем в 1,5 раза

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Драйвером кредитования в сегменте МСБ в ЦБ назвали процессы импортозамещения и параллельного импорта. Так, в январе — августе 2023 года в целом по России объем выдачи новых кредитов в сегменте малого и среднего бизнеса увеличился на треть в годовом выражении. При этом заметнее всего на Урале, где показатели выросли более чем в 1,5 раза, что является рекордным показателем по стране. На регионы Уральского федерального округа (УрФО) и преимущественно на Свердловскую область пришлись высокие годовые темпы прироста кредитов МСБ.

При этом, по данным мониторинга Банка России, условия кредитования бизнеса в августе — октябре в стране существенно ужесточились по сравнению с первым полугодием, что связано главным образом с ростом номинальных кредитных ставок. По сообщениям банков, ужесточение условий кредитования было обусловлено преимущественно увеличением стоимости финансирования, тогда как неценовые условия изменились в регионах по-разному. В ЦБ отметили, что на Урале, в отличие от других субъектов, наблюдалось некоторое смягчение.

Директор департамента корпоративного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Альберт Сынгизов рассказал, что за 10 месяцев 2023 года субъекты малого бизнеса в Екатеринбурге оформили кредиты на сумму 3,3 млрд руб. Это на 20% больше, чем за весь 2022 год. «Положительная динамика объясняется изменением условий по банковским продуктам и внешнеэкономических предпосылок. Основная задача, которую предприятия решили за счет привлеченных средств — инвестиции в развитие. Следующая по значимости цель кредитования — пополнение оборотных средств»,— пояснил господин Сынгизов.

В пресс-службе ВТБ отметили, что с января по сентябрь 2023 года портфель кредитов, которые банк выдал компаниям среднего и малого бизнеса в Свердловской области, вырос на 23% — до 45,6 млрд руб., увеличившись на 8,6 млрд руб. Кроме того, в течение девяти месяцев текущего года банк на 13% увеличил портфель банковских гарантий, предоставленных предприятиям региона, который к 1 октября составил 8,9 млрд руб. Большая часть портфеля приходится на компании сферы торговли и услуг, строительного сектора и ЖКХ, финансовой сферы.

Екатерина Шеина отметила, что в Свердловской области также есть ряд мер поддержки бизнеса при получении кредитов. Так, региональная гарантийная организация в структуре СОФПП занимается тем, что предоставляет поручительства по банковским кредитам и гарантиям предпринимателям. Сейчас из бюджета выделяются субсидии на выплаты только по страховым случаям. Эксперт отметила, что потребность в кредитных ресурсах у бизнеса большая, и ему хотелось бы, чтобы была субсидия из бюджета на докапитализацию региональной гарантийной организации — это позволило бы увеличить доступ предпринимателям к кредитным ресурсам.

«Также у нас есть региональная микрофинансовая организация. Микрозаймы доступны предпринимателям на любые цели: пополнение оборотных средств, инвестиционные проекты, рефинансирование кредитов. Выдают их в соответствии с ключевой ставкой Банка России. Но сейчас в связи с тем, что ключевую ставку за прошедший год поднимали несколько раз и, возможно, поднимут еще, кредиты становятся более дорогими. В данных условиях необходимой мерой поддержки является субсидирование процентной ставки по микрозаймам для предпринимателей»,— добавила госпожа Шеина.

Илья Смирнов

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