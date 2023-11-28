За последний год число субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в Свердловской области выросло на 3% и продолжает увеличиваться. Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев рассказал о том, какпроцессы импортозамещения повлияли на сектор МСБ, с какими трудностями столкнулись предприниматели и что способствует их развитию в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Guide: Как чувствует себя сектор МСБ в Свердловской области сегодня?

Валерий Пиличев: Несмотря на негативные прогнозы на фоне перемены экономической ситуации, провала в сфере малого и среднего бизнеса не произошло. Напротив, если судить по показателям, МСБ в Свердловской области растет и развивается. За год количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 3% — с 197,8 тыс. субъектов в октябре 2022 года до 203,9 тыс. субъектов в октябре 2023 года. МСБ играет важную роль в экономике региона, поскольку более трети экономически активного населения работает в этом секторе.

Сектор МСБ сегодня относительно неплохо себя чувствует еще и потому, что на его продукцию и услуги есть платежеспособный спрос внутри региона — он активно встраивается в производственные цепочки крупных предприятий, в том числе из ОПК.

G.: Как предприниматели проявили себя в процессе импортозамещения?

В.П.: Прежде всего отмечу, что деятельность практически всех предприятий малого и среднего бизнеса связана с импортозамещением, в большей или меньшей степени. Здесь не надо попадаться в ловушку терминологии и думать, что импортозамещение — это просто замена ушедших с российского рынка иностранных товаров. Нет. В сфере производства наши предприятия не замещают импортные товары — они выпускают сходные, но с иными потребительскими качествами. Нюанс состоит в том, что зарубежные предприниматели производили свои товары на протяжении десятилетий и накопили серьезный опыт. Мы же относительно недавно вступили на этот путь и активно развиваемся.

G.: С какими трудностями могут столкнуться небольшие импортозамещающие предприятия?

В.П.: В первую очередь можно назвать непредсказуемость экономической обстановки, с которой приходится сталкиваться всем представителям бизнеса. Трудности у МСБ могут возникнуть и из-за отсутствия опыта производства замещающего продукта. Компаниям, только начавшим работать в этом направлении, непросто справиться с предпринимательской рутиной. Вдобавок к этому коммерсант сталкивается с разнообразными рисками — административными, финансовыми и другими — по причине выпуска небольшого объема товаров. Еще одно ограничение — отсутствие стабильного платежеспособного спроса на импортозамещающий товар. Впрочем, по сравнению с крупными компаниями, малые и средние предприятия более мобильны, гибки и им легче подстроиться под меняющиеся реалии.

G.: Какие возможности открылись перед МСБ благодаря импортозамещению?

В.П.: Из-за санкционных ограничений у ряда представителей малого и среднего бизнеса появились дополнительные возможности для развития. Типичным примером в новой экономической ситуации стало то, что малое предприятие заключает контракт с крупным заводом-заказчиком и налаживает производство технологической продукции, которую ранее завод закупал в Европе. Это новые возможности для развития МСБ, однако отсутствие конкуренции на рынке в связи с уходом иностранных компаний может неблагоприятно влиять на качество производимой продукции.

G.: Что способствует развитию МСБ в Свердловской области?

В.П.: Здесь сложно выделить что-то одно, поскольку множество факторов работают в симбиозе. Это и благоприятный инвестклимат, и большой ресурсный потенциал региона, и, конечно, предлагаемые бизнесу меры поддержки.

В рамках поддержки импортозамещения бизнесу предоставляются финансовые инструменты поддержки (гранты, льготные займы, поручительства и субсидии) и нефинансовые меры (легализация параллельного импорта, льготы на ввоз продуктов и сырья, предоставление земельных участков без торгов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год число субъектов МСБ в Свердловской области увеличилось на 3%

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ За год число субъектов МСБ в Свердловской области увеличилось на 3%

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На региональном уровне фонд предоставляет информационную поддержку. Такая помощь необходима для развития и масштабирования бизнеса. Также недавно был запущен инновационный инструмент финансовой поддержки — программа «Оптимум», основной особенностью которой является использование искусственного интеллекта (ИИ) для оперативного рассмотрения заявок предпринимателей на поручительство для получения кредита. Автоматический анализ заявок обеспечивает рассмотрение и одобрение документов в тот же день, что значительно сокращает временные рамки получения финансов — процесс подачи заявки на поручительство совершается одновременно с запросом на получение кредита. Если скоринг не проходит успешно, заявка направляется на стандартное рассмотрение, требующее полного набора документов и более длительного времени.

Лимит поручительства ограничен 50 млн руб., а стоимость продукта составляет 1% от его объема. Максимальный размер поручительства не может превышать 50% от суммы кредитных обязательств заемщика в пределах установленного лимита.

G.: Насколько популярны поручительства у МСБ?

В.П.: Поручительства являются одним из наиболее востребованных инструментов финансовой поддержки, предоставляемых СОФПП. По состоянию на 1 ноября, с начала 2023 года было оформлено почти 2 тыс. поручительств на общую сумму 13,3 млрд руб., что способствовало предпринимателям Свердловской области в привлечении более 29,8 млрд руб. кредитных средств. Для сравнения, в течение всего 2022 года было предоставлено чуть более 1,2 тыс. поручительств на сумму 5,6 млрд руб, что позволило предпринимателям получить в банках почти 13,4 млрд руб. Кроме того, в начале сентября текущего года СОФПП удвоил лимит поручительств по кредитам для малого и среднего бизнеса, установив его на отметке в 100 млн руб.

G.: Что, на ваш взгляд, необходимо МСБ для успешного продвижения в сфере импортозамещения?

В.П.: Для развития любого бизнеса нужны инвестиции. Поэтому считаю, что предпринимателям в первую очередь следует задуматься о получении большего числа займов на льготных условиях. На данный момент существует достаточно инструментов, которые способны помочь в решении данного вопроса.

Беседовала Евгения Яблонская