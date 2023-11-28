Дело привычки

С начала прошлого года импортозамещение входит в число самых обсуждаемых тем — о нем говорят практически на каждом форуме, выставке и совещании, прибавляя уже ставшие шаблонными фразы о «серьезных вызовах для бизнеса», «беспрецедентном давлении на экономику» и прочее.

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В этом году понятие «импортозамещение» плавно трансформировалось в более глобальную задачу — достижение технологического суверенитета. Эксперты утверждают, что это следующая ступень запущенных еще в 2014 году процессов по снижению доли иностранной продукции в экономике страны. Правда, пока непонятно, как шагнуть на эту ступень, когда предыдущая не сказать чтобы до конца пройдена. Кто в детстве пытался перепрыгнуть через ступеньку на лестнице, тот помнит, что, не рассчитав расстояние и силы, можно больно удариться коленкой.

Но о плохом лучше не думать, иначе путь вообще не стоит начинать. Суть же задачи не изменилась, она понятна и ясна: в условиях санкционного давления и проблем с зарубежными поставками попытаться достичь самодостаточности экономики, в том числе за счет прорывных технологий и желательно без слепого копирования иностранных аналогов. Пока реализация отличается от задумки: сбои и удорожание поставок, дефицит квалифицированных сотрудников, наладка новых технологических процессов — все это негативно сказывается на стоимости импортозамещения. Но предприятия уверяют, что со временем процессы отладятся и ситуация улучшится. Многие говорят о том, что гибкость, выработанная бизнесом и властями,— заслуга пандемии, когда в переменчивых условиях приходилось оперативно реагировать на происходящее и адаптироваться к нему.

Впрочем, обывателям на фоне общего повышения цен это не столь бросается в глаза. Намного заметнее отсутствие привычных этикеток и появление новых брендов, которые с уверенностью заявляют, что российское может быть не хуже импортного. Ну а если все-таки не дотягивает до иностранного товара, то за неимением иного вполне терпимо и приемлемо. Тут ведь как — дело привычки.

Анастасия Реутова