Трудно, но можно

При высоком промышленном потенциале экономика Свердловской области полностью не смогла отказаться от зарубежной продукции. Напротив, объемы импорта за первое полугодие выросли на 17%. А ключевые отрасли региональной экономики, которые снабжают своей продукцией другие субъекты РФ и экспортируют за рубеж, по-прежнему зависимы от иностранных комплектующих и технологий. Однако власти и бизнес уверяют, что отладка процессов только началась. И хотя на отечественном рынке наблюдается явное преобладание китайских товаров, в регионе уже успешно реализуют кейсы импортозамещающих производств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Технологический суверенитет не должен исключать использование импортных товаров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Технологический суверенитет не должен исключать использование импортных товаров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Быть или не быть независимыми

С 2014 года долю российского оборудования на производствах удалось увеличить на 20%. К концу 2023 года, по словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, этот показатель должен достичь 65%. Несмотря на то что политика импортозамещения реализуется не первый год, ее результаты эксперты оценивают неоднозначно.

По словам завкафедрой мировой экономики и внешнеэкономической деятельности УрГЭУ Оксаны Фальченко, полного импортозамещения достичь не удалось. По данным министерства промышленности и науки Свердловской области, определенные трудности ощущают такие отрасли, как горно-металлургическая, машиностроительная, химическая, фармацевтическая, лесопромышленная, легкая промышленность. «Показатели говорят об увеличении импорта на 17% в первом полугодии 2023 года. В основном мы импортируем продукцию с высокой добавочной стоимостью: оборудование, механические и электронные устройства, транспортные средства. Причина в техническом и технологическом отставании, которое мы должны преодолеть, нехватке инновационных разработок и квалифицированных кадров»,— пояснила эксперт.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин подчеркнул, что в российской экономике можно выделить два направления: западозамещение и импортозамещение. Суть первого состоит в том, чтобы быстро и эффективно, без остановки предприятий заменить выпавшие из производственных цепочек элементы, причем неважно, будут они доставлены из дружественных или недружественных стран, пояснил он. «Цель второго направления в том, чтобы снизить степень импортозависимости, тем самым обеспечив безопасность страны. Это непросто, поскольку последние 20–25 лет российские предприятия выстраивали свои производственные цепочки на основе западного оборудования и сырья. Заменить одну деталь можно, но в один момент полностью перейти на отечественное оборудование — нет. На выстраивание новых технологических цепочек нужны годы»,— добавил господин Беседин.

Поэтому власти и бизнес стремятся к технологическому суверенитету. «В рамках реализации политики технологического суверенитета мы создаем всю цепочку производства полностью, от разработки, формирования техтребований и до серийного изготовления — важно уделять внимание не только конечному продукту, но и всей технологической цепочке. Технологический суверенитет — это история про то, чтобы быть полностью независимыми в создании продукта. Это более сложная тема, чем импортозамещение»,— пояснил председатель комитета по промышленности Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Андрей Мисюра. По его словам, для реализации технологического суверенитета необходимо сформировать компетенции, создавать научные школы, вести научно-исследовательские работы.

И все же полностью отказаться от импорта и «выпасть» из международной экономики страна не может, предупреждают эксперты. «Сам по себе “технологический суверенитет” не должен исключать использование импорта как такового. Мы просто должны перейти на новый уровень производства, с более высокой добавленной стоимостью. Это не исключает возможность использования импортных составляющих на каком-либо этапе производственной цепочки. Ведь что-то мы можем сами производить, что-то эффективнее производят другие страны — это связано с международным разделением труда в том числе. Ни одно государство не существует само по себе, все интегрированы в международное сообщество. И в нем мы формируем определенные партнерские группы, с которыми торгуем, реализуем инвестиционные проекты и так далее»,— добавила Оксана Фальченко.

Китайский риск

Генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области (АИСО) Михаил Васильев заверил, что поставки из зарубежных стран никуда не денутся: «Во-первых, на импортозамещение требуется время: составить документацию, провести испытания, настроить производства. Во-вторых, если везти продукцию из-за рубежа дешевле, то в этих внешнеторговых отношениях есть экономическая эффективность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем товарооборота России и Китая к концу года должен достичь $200 млрд

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Объем товарооборота России и Китая к концу года должен достичь $200 млрд

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сегодня одним из ключевых торгово-деловых партнеров России и Свердловской области в частности можно считать КНР. Китайские товары преумножили свои доли практически во всех отраслях российского рынка. До конца года товарооборот России и КНР вырастет до $200 млрд., сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Однако у участников рынка и экспертов есть опасения, что экономика страны станет сильно зависеть от Китая. Это может повлечь за собой определенные риски.

«Китайские товары пробивались на рынок, который традиционно был завоеван другими компаниями, и в качестве конкурентного преимущества предлагали более выгодную цену, сервис, скорость доставки, условия расчетов. С уходом части иностранных компаний эта борьба ослабла, что сняло с оставшихся на рынке китайских предпринимателей внутреннюю мотивацию делать более интересные предложения, идти на уступки»,— отметил Андрей Беседин.

По его словам, мощная китайская экономика «оказалась не готова к наплыву российских потребностей», что привело к логистическим проблемам: увеличению сроков и стоимости доставки грузов, большим заторам на таможенных постах. Потребуется время, чтобы КНР справилась с выросшим спросом, который, в свою очередь, приведет к росту цен.

«Еще один фактор риска — новые геополитические изменения, которые нельзя предсказать и к которым нельзя подготовиться. Поэтому курс государства на технологический суверенитет верен. Кроме того, в новых экономических условиях вектор нашего внимания сместился на КНР, Иран, Турцию, Индию и Пакистан. Эта пятерка стран позволяет участникам внешнеэкономической деятельности маневрировать, выбирая более приемлемые варианты по качеству и стоимости товара, надежности и скорости поставок, а также вопросам обслуживания и сервиса»,— добавил Андрей Беседин.

Сильная и слабая стороны

Благодаря своей индустриальной специфике Свердловская область смогла продемонстрировать в новых экономических условиях самостоятельность и относительную импортную независимость в таких промышленных отраслях, как металлургия и тяжелое машиностроение, а также в лесопромышленном комплексе. «Продукцией этих отраслей мы обеспечиваем себя, всю страну и поставляем ее на экспорт,— подчеркнула Оксана Фальченко.— В то же время в силу географических и климатических особенностей некоторые виды товаров в полном объеме не могут производиться в регионе. Например, фрукты и некоторые овощи мы вынуждены импортировать».

Кроме того, потребность в импортных товарах по-прежнему испытывает IT-отрасль, которая нуждается в иностранном «железе» и узкоспециализированных ПО. В фармакологии не хватает части комплектующих и некоторых лекарственных препаратов зарубежного производства. А также некоторые производственные цепочки металлургических предприятий все еще зависят от импортного специализированного оборудования и химического сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малый и средний бизнес считается основой процессов импортозамещения

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Малый и средний бизнес считается основой процессов импортозамещения

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

При этом эксперты высоко оценивают потенциал Свердловской области в импортозамещении, который еще не достиг своего предела. Ежегодно в регионе прорабатывается перечень наиболее важных видов продукции, от ввоза которых следует отказаться, и локализации производств для технологического развития. В рамках региональной программы мер по импортозамещению на 2023 год власти и бизнес прорабатывают вопросы организации производств или замены продукции химической, фармакологической и легкой промышленности, а также лесопромышленного комплекса. В частности, картонной упаковки для продуктов питания и напитков, латекса, красителей для текстиля, твердосплавных инструментов и изделий, подшипников и других. Ранее они импортировались из стран Евросоюза. За 2022–2023 годы в области удалось локализовать производство гидравлического и сварочного оборудования, проработать возможность производства элементов радиационных нагревательных устройств, наладить поставки вольфрамового сырья из Приморского края. Часть необходимых товаров было решено импортировать из Азии в связи с низкой экономической целесообразностью собственного производства из-за малых объемов потребления.

Чтобы достичь технологического суверенитета, в регионе активно развиваются новые производства. ОЭЗ «Титановая долина» формирует авиационный кластер на базе якорного резидента Уральского завода гражданской авиации. Там планируется производить самолеты «Байкал» и «Ладога». Помимо этого, в ОЭЗ завершается строительство предприятия «Аллегро», которое будет производить по 200 тыс. железнодорожных колес в год. В августе на преференциальной площадке началось строительство завода тротуарной плитки «Поревит». Запустить производство планируется осенью 2024 года, а выйти с готовой продукцией на уральский рынок — весной 2025 года. В год завод будет производить 700–800 тыс. кв. м продукции. Также корпорация «ВСМПО-Ависма» планирует построить в «Титановой долине» сортопрокатный комплекс, также там запланирован запуск первой очереди производственного комплекса компании «Отдел медицинской техники», где будет производиться медицинская мебель и оборудование для клиник.

Участники рынка логично предполагают, что их путь к технологическому суверенитету будет длинным, ведь большой перечень номенклатуры нужно научиться делать собственными силами и производить внутри страны. «В основном это высокотехнологичные комплектующие, сочетающие в себе большое количество точных и прецизионных деталей, требующие уникальных технологий обработки и сборки, современных материалов, высококвалифицированных инженеров и собственных прогрессивных НИОКР наконец,— отметил генеральный директор “ИЦ Пумори” Владимир Ревзин.— Импортозамещение требует создания огромного количества новых производств не только сложных, высоко маржинальных товаров, но и комплектующих к ним, компонентов, технических приспособлений, оснастки, инструмента для их изготовления, сырья и так далее. И снова необходимы инвестиции, которые сегодня серьезно ограничены не только привлекательностью российского рынка, но и внутрироссийскими банковскими процентами, стоимостью кредитов, которые ставят под вопрос любое развитие реального промышленного сектора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потенциал Свердловской области в импортозамещении не достиг предела

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Потенциал Свердловской области в импортозамещении не достиг предела

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сама компания «Пумори-инжиниринг инвест» занимается разработкой токарного обрабатывающего центра с ЧПУ, выйти на серийное производство которого планируется в следующем году. «Мы включаем в технологические процессы уральские предприятия. Это позволяет развивать собственный регион и местные предприятия, формировать на Урале новые компетенции, тем более что стоимость логистических издержек при этом получается минимальной»,— добавил Владимир Ревзин.

Генеральный директор «Реман-Сервис» (оказывает услуги по поставке запасных частей, обслуживанию и ремонту техники марок Caterpillar, Cummins, Komatsu, MWM, ARIEL.— “Ъ”) Александр Ионов отметил, что сейчас многие компании направлены на приобретение отечественных или азиатских станков, однако спрос на ремонт и техническое обслуживание действующего оборудования стабильно растет. «Основной сложностью в решении данного вопроса стало значительное увеличение сроков поставок запасных частей, узлов и агрегатов. Поэтому компании с импортным оборудованием в арсенале меняют стратегии его эксплуатации. Они уделяют больше внимания своевременной диагностике и техническому обслуживанию»,— пояснил господин Ионов.

Основа всего

«Заказчиком импортозамещающего производства был, остается и будет крупный бизнес или государство. Эти драйверы рынка формируют спрос. Но решения в части импортозамещения создает малый и средний бизнес. Только они могут этот спрос удовлетворить. Потому что более гибкие, им проще принимать решения, они готовы рисковать и конкуренция между ними плотнее»,— считает Андрей Мисюра. По его словам, на российском рынке сейчас много компаний, которые благодаря уходу иностранного бизнеса чувствуют большую свободу, они создают новую аппаратуру и могут выйти со своими предложениями на крупных заказчиков. Однако одним из основных барьеров является недостаток коммуникации. «Раньше была проблема в том, что информации не было, а сейчас ее очень много, и у потребителей вопрос, как в ней разобраться, выбрать лучшее для себя решение»,— пояснил господин Мисюра. Закупая китайские аналоги, МСБ зачастую просто не знает о существовании российских предложений. Для решения этой проблемы Андрей Мисюра предлагает создавать профильные цифровые сервисы, где в доступной и понятной форме будет находиться информация по интересующим бизнес-вопросам.

Анастасия Реутова