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Коммерсантъ FM
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Трудный диалог с системой

Кинопрокатчики не хотят показывать фильм о детской трансплантации

Киностудия Human Pictures выпустила документальный фильм «Systema» о детской трансплантологии в России, о хирурге Михаиле Каабаке — единственном в стране, кто умеет делать трансплантацию почки детям весом от пяти до десяти килограммов, и о детях, которых он спас. В поддержку этого проекта на краудфандинговой платформе Boomstarter было собрано более 800 тыс. руб. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, в них принимали участие родители детей, которым помог доктор Каабак. Фильм планировалось показывать в кинотеатрах по всей стране, а также на онлайн-киноплатформах. Но путь картины к зрителю неожиданно оказался очень непростым.

Премьера фильма «Systema» была намечена в конце октября в московском кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. Организаторы получили более 500 заявок от желающих прийти на просмотр и пообщаться с героями и создателями картины. Однако за несколько дней до премьеры кинотеатр отказался от показа без объяснения причин. Затем также пришли отказы еще от нескольких кинотеатров, расположенных в крупных торговых центрах.

— Причиной стал телефонный звонок в администрацию кинотеатра. Звонивший желал кинотеатру «не иметь лишних проблем». Мы предложили администрации «Октября» самим посмотреть фильм и решить, можно ли его показывать, но они отказались. Думаю, что и те, кто звонил, тоже фильм не смотрели,— говорит режиссер картины Клавдия Бершадская.— Фильм сделан не с позиции обвинения, не построен на конфликте. Он не о том, что где-то там уволили доктора. А о том, что убрали технологию, метод, позволявший спасти жизни тех детей, которых при стандартном подходе спасти не могут. В финале фильма двери операционной закрываются... И они закрываются не перед Каабаком, а перед этими детьми. Минздрав РФ должен был что-то придумать, предложить пути решения, но он предпочел просто замять историю. Наш фильм — это призыв к диалогу.

Тема детской трансплантации действительно сложная и серьезная. Конфликт детского трансплантолога Михаила Каабака с Национальным медицинским исследовательским центром (НМИЦ) здоровья детей был очень громким и вызвал широкий общественный резонанс. В 2019 году Михаила Каабака и его коллегу Надежду Раппопорт (Бабенко) уволили в результате прекращения в стране программы трансплантации почки маловесным детям. Под давлением общественности Минздрав поручил восстановить трансплантологов в должности. А в 2021-м Каабак был снова уволен с абсурдной формулировкой «за неисполнение обязанностей и дисциплинарные взыскания». Тогда же из НМИЦ уволилась и Надежда Раппопорт — из-за бюрократических препон в работе: врачебные консилиумы отказывались согласовывать операции и отменяли жизненно необходимые детям препараты.

Однако сам Михаил Каабак говорит, что фильм ему не очень понравился, так как в нем слишком много внимания уделяется его конфликтам и судебным спорам с НМИЦ, вместо того чтобы рассказывать о помощи пациентам. Об этом Каабак написал в открытом письме создателям картины.

Еще одна героиня фильма, Марина Десятская, основатель пациентской организации «Темида» и мама мальчика Димы, который перенес трансплантацию почки, с Михаилом Каабаком не согласна:

— С оппонентом можно разговаривать, когда он сам хочет разговаривать. А с нами разговаривать как не хотели, так и не хотят. Проще сделать вид, что никакой проблемы не существует, или что вся проблема в конкретном докторе, или в упрямстве родителей, или еще в каких-то частностях, не стоящих серьезного внимания.

По мнению Десятской, фильм хорош именно потому, что дал возможность высказаться тем, кого никто не хотел да и не хочет слушать,— родителям тяжелобольных детей.

После того как кинотеатр «Октябрь» отменил показ фильма, авторы выложили его на сайте киностудии Human Pictures. А 10 ноября фильм «Systema» был впервые показан на большом экране — премьера прошла в Тюмени и собрала сотни зрителей.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда

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