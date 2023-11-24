Из свежей почты

Арина и Карина Терентьевы, 16 лет, поражение центральной нервной системы, эпилепсия, требуется лечение. 149 046 руб.

Внимание! Цена лечения 482 046 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 310 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 23 тыс. руб.

Арина и Карина мои двойняшки. До шести месяцев они развивались хорошо, потом вдруг стали слабеть, а в год у обеих начались судорожные приступы. Благодаря Русфонду дочек стали лечить в московском Институте медтехнологий (ИМТ), и уже четыре года они живут без приступов! Обе ходят шатко, но самостоятельно, говорят несколько слов, но еще не могут себя обслуживать в быту. Их ждут в ИМТ на очередной курс лечения. Не оставляйте нас! Татьяна Терентьева, Ульяновская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Арина и Карина нуждаются в госпитализации для улучшения координации движений, равновесия, укрепления мышц, стимуляции речи».

Глеб Лайчук, 13 лет, врожденная расщелина верхней губы, нёба, альвеолярного отростка, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 132 200 руб.

Внимание! Цена лечения 453 200 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 21 тыс. руб.

Сын родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. Всего Глеб перенес четыре операции, последняя оказалась неудачной. С четырех лет проходил в местной больнице ортодонтическое лечение. Но верхняя челюсть у него сужена, зубы растут криво, прикус нарушен. Мы обратились к московским специалистам, и здесь сына уже прооперировали, а теперь нужно продолжить лечение, чтобы подготовиться к следующему этапу хирургии. Но оплатить лечение я не в силах. Помогите! Татьяна Лайчук, Чувашия

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Глебу требуется комплексное лечение в целях подготовки к костной пластике альвеолярного отростка. На данный момент необходимо ортодонтическое лечение с использованием аппаратной техники на обеих челюстях».

Соня Давыдова, 17 лет, последствия ишемического инсульта, требуется восстановительное лечение. 249 239 руб.

Внимание! Цена восстановительного лечения 547 239 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 270 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Поморье» соберут 28 тыс. руб.

Утром 7 мая 2022 года Соню не удалось разбудить, ее без сознания увезли в районную больницу, потом в областную, срочно прооперировали. Диагноз — острое нарушение мозгового кровообращения и гидроцефалия. После выписки из больницы мы начали лечение в подмосковном центре «Три сестры». Сейчас Соня дышит сама, держит голову, сидит в коляске, заговорила. Реабилитацию нужно продолжить, но я инвалид, одна воспитываю двоих детей. Прошу, помогите! Мария Давыдова, Архангельская область

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Артем Багаутдинов (д. Райки, Московская обл.): «После перенесенного инсульта девочке требуется длительная реабилитация. Нужно восстановить функцию глотания, увеличить мобильность девочки, научить ее самостоятельно пересаживаться в кресло-коляску».

София Манаева, 3 года, двусторонняя тугоухость, требуется слухоречевая реабилитация. 164 560 руб.

Внимание! Цена реабилитации 362 560 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 180 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 18 тыс. руб.

У нас двое детей. У сына инвалидность по слуху. Когда родилась Софа, она тоже не реагировала на громкие звуки, обоих детей обследовали и выявили у них генетическую поломку. В год дочке установили кохлеарный имплант. Но ухо человека и слуховой аппарат по-разному преобразуют звуки. Чтобы у ребенка развивалась речь, нужна специальная реабилитация — мы ездили на нее в подмосковный центр «Тоша и Ко». Лечение нужно продолжить, но денег в семье нет. Не откажите в помощи! Анастасия Манаева, Алтайский край

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Слухоречевая реабилитация позволит Софии наладить контакт с окружающими, будет способствовать социальной адаптации девочки».

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