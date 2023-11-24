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Коммерсантъ FM
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Сегодняшнее число

47,1 пункта составило в ноябре предварительное значение индекса деловой активности PMI стран зоны евро (его рассчитывает агентство S&P Global). В октябре показатель составлял 46,5 пункта. С начала лета этого года индекс остается ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей спад деловой активности от его роста. PMI в сфере услуг в ноябре вырос до 48,2 пункта (после 47,8 в октябре), в промышленности — до 43,8 (с 43,1). Предварительные данные подтверждают опасения аналитиков, прогнозирующих рецессию в зоне евро. Несмотря на такие риски, Европейский центральный банк, судя по заявлениям его представителей, снижать ставки на горизонте ближайших кварталов не планирует.

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