В Дублине неизвестный с ножом напал на детей возле школы

В Дублине неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом возле школы Gaelscoil Choliste Mhuire, где учатся дети младшего возраста. Известно о пяти раненых, среди них — три ребенка, сообщает Irish Independent. Подозреваемый в нападении задержан. Его мотивы пока неизвестны. В ирландской столице начались протесты.

Согласно сообщению городской полиции, которое приводит издание, нападение произошло около 13:30 (16:30 мск). «Среди пострадавших — взрослый мужчина, взрослая женщина и трое маленьких детей», — рассказали в ведомстве. Пострадавших госпитализировали. По данным полиции, пятилетняя девочка и женщина получили серьезные травмы. Двое других детей — пятилетний мальчик и шестилетняя девочка — «находятся на лечении от менее серьезных травм».

Пятый пострадавший — устроивший нападение мужчина. The Irish Times пишет, что у него были ранения, которые, предположительно, он нанес себе сам. Ему оказали медицинскую помощь на месте и задержали. Предварительно, речь идет о 50-летнем мужчине.

Комиссар полиции Дрю Харрис заявил, что не исключает никаких мотивов нападавшего. Однако, по его словам, полиция сейчас не рассматривает версию теракта и считает, что речь идет об отдельно взятом инциденте.

Район нападения оцепили, на месте происшествия был изъят нож. По словам одного из очевидцев инцидента, несколько человек вмешались и обезоружили нападавшего. После нападения в Дублине начались протесты. AFP сообщает, что они были вызваны распространившейся информацией о национальности нападавшего. В социальных сетях появились сообщения, что подозреваемый в нападении — иностранный гражданин.

Корреспондент AFP сообщает, что на улицы Дублина вышли сотни людей. Некоторые из них вступили в драку с полицией и подожгли полицейские автомобили. Комиссар полиции Дрю Харрис заявил, что всем подразделением дано «полное указание производить аресты и привлекать правонарушителей к ответственности».