Загрязнения всплыли в суде

ГУП «Уфаводоканал» удалось отменить решения арбитражных судов первой и апелляционной инстанции, отказавших в пересмотре пяти дел по искам на общую сумму 63,5 млн руб. к пивоварне «АБ ИнБев Эфес» (ранее — ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»). Государственное предприятие с 2021 года требует компенсировать ущерб из-за сверхнормативной работы по очистке стоков завода. Выяснилось, что сотрудница ГУП фальсифицировала результаты исследований проб сточных вод пивоварни, занизив степень загрязнения. Заявленные в 2021 году иски к пивоварне остались без удовлетворения — суды возложили ответственность за произошедшее на истца, но в октябре прошлого года суд общей юрисдикции, вынося приговор сотруднице ГУП, установил, что повышенное загрязнение в стоках было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа отменил решения нижестоящих инстанций, отказавших ГУП «Уфаводоканал» в пересмотре решений по нескольким искам к пивоварне «АБ ИнБев Эфес». В 2020 году госпредприятие выявило многочисленные факты фальсификации протоколов исследования сточных вод пивоварни, составленных в 2015-2019 годы. В документации были указаны заниженные показатели содержания загрязняющих веществ, в результате чего «Уфаводоканал» понес значительные затраты на очистку стоков, не имея оснований выставить пивоварне счета на оплату сверхнормативной работы.

Служебная проверка, проведенная «Уфаводоканалом», установила, что показатели намеренно занижала его сотрудница Лариса Студеникина. Руководству и в суде она сообщила, что делала это по просьбе приятельницы, работавшей инженером-экологом на пивоваренном заводе и отвечавшей за показатели сточных вод. Было возбуждено уголовное дело о подлоге, в котором «Уфаводоканал» фигурировал в качестве потерпевшего.

В октябре 2022 года Октябрьский районный суд Уфы признал Ларису Студеникину виновной в служебном подлоге и приговорил к полутора годам лишения свободы условно с запретом в течение двух с половиной лет работать в органах лабораторно-производственного контроля.

До вынесения приговора сотруднице «Уфаводоканала» предприятие обратилось в арбитражный суд с шестью исками о взыскании с пивоварни около 76 млн руб. Суд первой инстанции иски отклонил, возложив ответственность на истца, поскольку фальсификацией занималась его сотрудница. Истец не смог отменить решения в апелляционной и кассационной инстанции.

После оглашения приговора Студеникиной «Уфаводоканал» подал в арбитражный суд заявление о пересмотре решений. При рассмотрении апелляционных жалоб один иск из шести был направлен на новое рассмотрение, а оставшиеся стали предметом рассмотрения в кассации.

Арбитражный суд Уральского округа, оценив доводы ГУП, пришел к выводу, что факт превышения ПДК загрязняющих веществ в сточных водах подтвержден приговором суда. Таким образом, нельзя возлагать последствия ненадлежащего исполнения обязательств сотрудницы предприятия исключительно на «Уфаводоканал», постановил суд.

Представители «АБ ИнБев Эфес» в судах просили в удовлетворении исков отказать, ссылаясь на истечение срока исковой давности.

Дело довольно запутанное, отмечает адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. «Полагаю, что новое рассмотрение дела позволит «Уфаводоканалу» добиться компенсации, но, возможно, она будет не такой, как требует истец в силу ряда обстоятельств. «Эфес», в свою очередь, может продолжать линию защиты, так как законодательных трактовок и аргументаций в свою пользу здесь можно найти достаточно. Новое рассмотрение может дойти и до кассации, а, может, и до ВС РФ»,— полагает эксперт.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров придерживается другого мнения. «Суды вышестоящих инстанций неоднократно отмечали по аналогичным делам, что риск ненадлежащего контроля за оформлением документов подразделениями ГУП РБ “Уфаводоканал” несет сам истец, как самостоятельный хозяйствующий субъект, наделенный полномочиями по надлежащему контролю качества стоков собственных абонентов. Этот риск не может быть перенесен на абонентов. Таким образом материалы дела и сложившаяся судебная практика дают основания полагать, что есть все правовые основания для рассмотрения остальных исковых заявлений в пользу “Эфес”»,— полагает он.

Наталья Балыкова