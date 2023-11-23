Politico: в Нью-Джерси приостановлен закон о санкциях за связи с РФ из-за иска Kyocera

Газета Politico сообщила, что с лета 2023 года в американском штате Нью-Джерси приостановлено действие закона о санкциях против связанных с РФ компаний. Причиной тому стал иск, который подала японская Kyocera и назвала действие закона дискриминационным. На время рассмотрения иска суд обязал власти приостановить действие закона.

Власти штата обратили внимание на деятельность Kyocera, пишет Politico, в связи с тем, что компания прекратила работу в РФ после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года. Компания подала в окружной суд в Нью-Джерси иск, в котором заявила об ограничении своего права на свободное владение бизнесом в США.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал закон о санкциях вскоре после начала боевых действий на Украине. Он ограничивает возможность заключения контрактов между властями штата и компаниями, имеющими деловые связи с Россией и Белоруссией. Законом также предусматриваются ограничения в предоставлении субсидий и инвестиций из пенсионного фонда штата в такие фирмы. Нью-Джерси, по данным Politico, единственный штат, где приостановлено действие закона, в других штатах он не оспаривался.

Александр Кислов