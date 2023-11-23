Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Politico: в Нью-Джерси приостановлен закон о санкциях за связи с РФ из-за иска Kyocera

Газета Politico сообщила, что с лета 2023 года в американском штате Нью-Джерси приостановлено действие закона о санкциях против связанных с РФ компаний. Причиной тому стал иск, который подала японская Kyocera и назвала действие закона дискриминационным. На время рассмотрения иска суд обязал власти приостановить действие закона.

Власти штата обратили внимание на деятельность Kyocera, пишет Politico, в связи с тем, что компания прекратила работу в РФ после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года. Компания подала в окружной суд в Нью-Джерси иск, в котором заявила об ограничении своего права на свободное владение бизнесом в США.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал закон о санкциях вскоре после начала боевых действий на Украине. Он ограничивает возможность заключения контрактов между властями штата и компаниями, имеющими деловые связи с Россией и Белоруссией. Законом также предусматриваются ограничения в предоставлении субсидий и инвестиций из пенсионного фонда штата в такие фирмы. Нью-Джерси, по данным Politico, единственный штат, где приостановлено действие закона, в других штатах он не оспаривался.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...