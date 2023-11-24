Ленобласть нашла подъезд к «Меге»

В 2024 году Ленобласть сможет выкупить по оценочной стоимости примерно 40 тыс. кв. м земли для продолжения строительства развязки с Мурманским шоссе на подъезде к ТПУ «Кудрово». Это стало возможным после смены собственника торговых центров «Мега», сообщил вчера губернатор региона Александр Дрозденко. На момент ухода Ingka Centres из России стоимость участков оценивалась в 440 млн рублей. Глава региона подтвердил также готовность нового владельца ТЦ ООО «Сибфинанс» (входит в группу АО «Газпромбанк») софинансировать объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2019 году правительство Ленинградской области и ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти» подписали соглашение, по которому бывший владелец сети торговых центров «Мега» должен был участвовать в финансировании проектирования и строительства подъезда к ТПУ «Кудрово»

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти В 2019 году правительство Ленинградской области и ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти» подписали соглашение, по которому бывший владелец сети торговых центров «Мега» должен был участвовать в финансировании проектирования и строительства подъезда к ТПУ «Кудрово»

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

«На встрече с первым вице-президентом Газпромбанка Константином Цициным подтвердили обязательства сторон, в том числе объемы софинансирования банка по объекту»,— написал вчера в своем телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко.

В 2019 году правительство Ленинградской области и ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти» (входило в шведскую Ingka Centres) подписали соглашение, по которому бывший владелец сети торговых центров «Мега» должен был участвовать в финансировании проектирования и строительства подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки автомобильной дороги Р-21 «Кола» на сумму 690,877 млн рублей. В рамках соглашения Ленобласть получила 80 млн рублей на разработку проектной документации.

Для дальнейшего сооружения объекта требовалось изъятие земельных участков, принадлежащих ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б», для государственных нужд путем выкупа. Четыре года назад стоимость выкупа земли оценивалась в 441,2 млн рублей. В связи с тем, что учредитель компании был из недружественной страны, совершение сделки по изъятию не представлялось возможным. В конце сентября 2023 года новым владельцем торговых центров «Мега» стала компания ООО «Сибфинанс», входящая в группу «Газпромбанк». Теперь, как считают в областном правительстве, препятствия для выполнения соглашения устранены.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин подтвердил, что подобная практика перехода ответственности от иностранных компаний к российским собственникам стала в последнее время привычной. «Обычно уход иностранных компаний происходит в формате продажи долей участия в российских "дочках", их обязательства не затрагиваются и остаются в неизменном виде. Новые бенефициары покупают "дочек" с имеющимися обязательствами»,— пояснил юрист. Как сообщали СМИ, до ухода Ingka Centres с российского рынка администрация Ленобласти рассматривала вариант наложения на частную территорию публичного сервитута — права пользования чужим земельным участкам в интересах государства. Но с приобретением сети ТЦ структурой «Газпромбанка» необходимость в сервитуте отпадает.

С юридической точки зрения последний вариант использования земли «Меги» не был оптимальным. «Сервитут не запрещает собственнику пользование участком. Однако строительство развязки будет препятствовать использованию данного земельного участка владельцем, поэтому в данном случае возможен только выкуп»,— объяснил господин Клеточкин.

Александра Тен