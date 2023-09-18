Белый дом продлевает свой мандат

Правительство рассчитывает продлить на 2024 год свои антикризисные полномочия, необходимые для адаптации экономики РФ к санкциям. Потребность в сохранении специального регулирования власти объясняют нуждами бизнеса — гибкий подход позволяет правительству адаптировать контрольно-надзорную нагрузку на компании, регулировать потоки параллельного импорта и отменять обязательное раскрытие компаниями отчетности. Предлагается сохранить и особый режим госзакупок у единственного поставщика, но эти меры уже вызывали критику ФАС и участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Белый дом намерен продлить на 2024 год антикризисное регулирование в экономике — законопроект об этом подготовило Минэкономики (документ есть у “Ъ”). Напомним, специальные меры были оформлены как нормы законов в части моратория на штрафы за валютные нарушения, они предполагали также возможность правительства вводить отдельными решениями те или иные формы поддержки — от упрощения получения госуслуг до закупок лекарств. Практику таких специальных полномочий правительство освоило еще в ковидном 2020 году — гибкий подход позволяет правительству адаптировать регулирование под быстро меняющиеся условия.

В пояснительной записке к законопроекту потребность в сохранении специального регулирования объясняется правоприменительной практикой и запросами бизнеса.

Продлению, впрочем, подлежит только часть мер. Так, решено отказаться от специальных мер в сфере градостроительства — в частности, от полномочий правительства по выдаче разрешений на строительство объектов капстроительства и продлению сроков действия документации по планировке территорий, градостроительных планов.

Крупный блок спецмер касается корпоративного управления. Они во многом предполагали ограничение влияния иностранных участников на деятельность российских компаний. Так, речь идет о приостановке прав иностранных участников обществ (пролонгация объясняется проблемами в нефтегазовой сфере), о сохранении доступа к информации общества только для акционеров с долей более 5% (при общем режиме в 1%), о возможности выпускать облигации без регистрации проспекта эмиссии. «Подсанкционным» обществам можно не образовывать совет директоров, передавая его функции исполнительному органу.

Еще один блок — сохранение особого режима госзакупок.

В частности, предлагается сохранить возможность менять существенные условия контрактов по поставке лекарств, а также в сфере обороны и безопасности, поскольку цены на закупаемый товар часто меняются. Также стороны в случае форс-мажора смогут менять существенные условия контракта при наличии решения правительства, а правительство сможет определять случаи корректировки существенных условий для строительных контрактов, заключенных менее чем на год. У заказчиков сохраняются возможности для массовых закупок у единственного поставщика — правительство и регионы сейчас могут самостоятельно определять случаи таких закупок. Предполагается, что закупки у единственного поставщика надежнее в условиях санкций и рисков разрыва цепочек. Впрочем, как ранее отмечала ФАС, на практике такие закупки не всегда обоснованны — при этом нормы о единственном поставщике перекраивают рынки и несут риски для конкуренции, поскольку многие контрагенты не могут получить доступ к закупкам (см. “Ъ” от 23 сентября 2022 года).

Правительство рассчитывает сохранить свои временные полномочия при определении особенностей регулирования трудовых отношений, выплаты пенсий и соцплатежей, страхования от несчастных случаев на производстве. В сфере промышленности и торговли правительство сможет определять особенности изменения и расторжения специнвестконтрактов (из-за санкций не все инвесторы могут или хотят выполнить обязательства) и корректировать перечень товаров для параллельного импорта.

Сможет Белый дом определять и особенности в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. Кроме того, правительство по-прежнему будет определять необходимость обязательной публикации финансовой и нефинансовой отчетности компаниями. Так, на прошлой неделе правительство утвердило постановление №1490, предусматривающее возможность не раскрывать всю информацию в рамках консолидированной отчетности,— это снижает санкционные риски компаний, но ограничивает возможности привлечения частного капитала.

Диана Галиева