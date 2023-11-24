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«АвтоВАЗ» может сменить партнера

Петербургское предприятие «АвтоВАЗа» готовится наладить выпуск кроссовера Chery Tiggo 7 Pro

Инсайдерские Telegram-каналы вновь сообщают о возможном начале производства на заводе «АвтоВАЗа» в Петербурге аналога китайского автомобиля Chery Tiggo 7 Pro. В российском автоконцерне информацию не подтверждают, называя ее слухами, но и не опровергают. Эксперты, в силу отсутствия официально подтвержденных договоренностей, считают преждевременным делать какие-либо прогнозы по срокам и объемам выпуска.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ООО «Автозавод Санкт-Петербург» (актив «АвтоВАЗа», бывший завод Nissan) может начать производство кроссовера Chery Tiggo 7 Pro, сообщает ряд изданий и Telegram-каналов со ссылкой на автора канала «Русский автомобиль» Сергея Цыганова. «Это производство уже фактически налажено. Я точно знаю, что там начнется выпуск Chery Tiggo 7 Pro Max, причем со сваркой кузова. Люди работают над сваркой кузова и локализацией кое-какой оснастки, там серьезно все. Здесь надо говорить не о предположении, а уже почти состоявшемся проекте»,— утверждает господин Цыганов, ссылаясь на собственные источники.

В пресс-службе российского автоконцерна информацию о планируемом начале сборки Chery Tiggo 7 Pro Max ожидаемо не подтверждают. «Слухи и непонятные источники мы не комментируем»,— сказали там в ответ на вопросы «Ъ-СПб». Однако в конце сентября президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов упоминал, что запуск производства второй модели на предприятии в Петербурге может начаться уже в этом году. «Запуск производства второй модели действительно может состояться в этом году. Но, повторюсь, все это потребует донастройки схем взаимодействия»,— отметил он.

Посетивший в начале ноября производственную площадку автоконцерна председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик написал в Telegram-канале, что осмотрел конвейеры сборки по производству автомобилей, выпускаемых в партнерстве с восточными автопроизводителями, из чего следует, что партнеров у «АвтоВАЗа» на предприятии уже больше одного. «Планируется, что уже к следующему году предприятие полноценно заработает и начнет выпускать автомобили по своей предельной мощности»,— отметил господин Соловейчик.

По-прежнему не ясна судьба модели Lada X-Cross 5 (из машинокомплектов FAW Bestune T77), о начале серийного производства которой было объявлено в июне 2023 года. До сих пор завод, по словам господина Соколова, собрал чуть более 100 автомобилей, что дает аналитикам основания говорить о неудаче проекта. Ситуация еще более осложнилась после внесения «АвтоВАЗа» в санкционные списки США. «Последствием этого стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов и банков от сотрудничества с нашим автопромом»,— заявил президент «АвтоВАЗа» на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что относительно перспектив сотрудничества «АвтоВАЗа» с FAW и Chery в данный момент можно рассуждать только в теоретической плоскости, поскольку позиция всех участников производства нового автомобиля не обозначена. «Возможно, сейчас как раз идет обсуждение условий, и уровень локализованности тут важный фактор»,— говорит эксперт.

«Сотрудничество с FAW могло измениться или приостановиться по самым разным причинам: это и угроза вторичных санкций, и отсутствие согласия по части начинки и названия автомобилей, или вето по части патентов на некоторые технологии — что угодно. Возможно, альтернатива коллаборации с Chery для "АвтоВАЗа" более комфортна — предполагать можно что угодно, поэтому полагаю, что нужно набраться терпения и наблюдать. Есть понимание, что мощности не должны простаивать, и сейчас решается задача, как оптимизировать работу конвейера так, чтобы это устраивало все стороны, а цена конечного продукта не пугала потребителя»,— считает господин Жарский.

Вячеслав Калашников

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