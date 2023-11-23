Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за неудаление фейков об армии

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 4 млн руб. за неудаление информации, запрещенной в России (ст. 13.41 КоАП РФ), сообщил ТАСС. По данным агентства, речь идет о роликах на площадке YouTube, дискредитирующих российскую армию.

Последний раз Таганский суд штрафовал Google 14 ноября. Тогда компанию обязали выплатить штраф в размере 15 млн руб. за отказ локализовать персональные данные россиян. До этого в августе суд оштрафовал Google на 3 млн руб. за отказ удалить сведения о боевых действиях на территории Украины. В июле 2022 года компания была оштрафована почти на 22 млрд руб. за повторный отказ удалить информацию, подлежащую ограничениям.

В мае 2022 года стало известно, что Google намерена ликвидировать российское ООО «Гугл» и вывезти за границу сотрудников, которые захотят продолжить работать в американской компании. В июне ООО «Гугл» подало заявление о собственном банкротстве. В октябре Арбитражный суд Москвы в среду признал ООО «Гугл» банкротом.

Подробнее — в материале «Ъ» «С Google не работается».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...