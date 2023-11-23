Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за неудаление фейков об армии

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 4 млн руб. за неудаление информации, запрещенной в России (ст. 13.41 КоАП РФ), сообщил ТАСС. По данным агентства, речь идет о роликах на площадке YouTube, дискредитирующих российскую армию.

Последний раз Таганский суд штрафовал Google 14 ноября. Тогда компанию обязали выплатить штраф в размере 15 млн руб. за отказ локализовать персональные данные россиян. До этого в августе суд оштрафовал Google на 3 млн руб. за отказ удалить сведения о боевых действиях на территории Украины. В июле 2022 года компания была оштрафована почти на 22 млрд руб. за повторный отказ удалить информацию, подлежащую ограничениям.

В мае 2022 года стало известно, что Google намерена ликвидировать российское ООО «Гугл» и вывезти за границу сотрудников, которые захотят продолжить работать в американской компании. В июне ООО «Гугл» подало заявление о собственном банкротстве. В октябре Арбитражный суд Москвы в среду признал ООО «Гугл» банкротом.

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