Товары летят в Эмираты

Товарооборот Удмуртии и ОАЭ в 2023 году вырос в четыре раза. Об этом в соцсетях сообщил постпред главы республики при президенте России Константин Сунцов. Он отметил, что это вписывается в общий тренд по переориентированию экспорта на страны Востока. Эксперты говорят, что ОАЭ стали удобным финансовым и логистическим центром для бизнеса в условиях санкций.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Постоянный представитель главы Удмуртии при президенте РФ Константин Сунцов принял участие в приеме по случаю 52 национального дня Объединенных Арабских Эмиратов, на котором встретился с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в РФ Мохаммадом Ахмадом Султаном Есса Альджабером. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Комментируя итоги встречи, он отметил, что после введения санкций в 2022 году торговые отношения России с другими странами сместились на Ближний Восток.

«ОАЭ — один из ярких представителей этого направления, отношения с которым по итогам уже этого года Удмуртия значительно укрепила. Так, внешнеторговый оборот Удмуртии и ОАЭ в первом полугодии 2023 года в четыре раза превысил этот показатель за весь 2022 год. По сравнению с 2021 годом он вырос в 26 раз. Перспективы рынка огромные»,— сообщил господин Сунцов.

Экспорт товаров из Удмуртии по итогам 6 месяцев 2023 года по сравнению с 12 месяцами 2022 года увеличился в 2,4 раза, импорт — в 3,6 раза.

По его словам, из Удмуртии в ОАЭ поставляются пищевая продукция, красители, древесина, мебель, бумага и пластмасса, а также изделиями из нее. На экспорт идут оборудование, композитная арматура, пищевые красители, молочная продукция. Выйти на зарубежные рынки бизнесу помогает Центр поддержки экспорта Корпорации развития Удмуртии.

Такие тенденции роста вполне закономерны, говорит проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессор кафедры «Экономика и управление организацией» Раиль Галиахметов.

«ОАЭ — это страна, в которую активно идут капиталы со всего мирового пространства, и из России в том числе. Там идет бурный рост торговли и строительства. После введения санкций именно Эмираты стали настоящим финансовым центром, через который можно легально производить платежи при поставках товаров в Россию и из России. Поэтому мы видим такой рост и по экспорту, и особенно по импорту. Через ОАЭ бизнес выстраивает логистические цепочки для ввоза в Россию товаров, которые попали под санкции, в частности автомобилей, оборудования и брендовой продукции»,— поясняет эксперт.

По его мнению, товарооборот с ОАЭ будет и дальше активно развиваться.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал подтверждает, что вся экономика России «произвела поворот». «Удмуртия — это как раз яркий пример хорошей кооперации с одной из перспективных и благополучных стран с очень хорошим финансовыми возможностями для расширения сотрудничества. Самое главное — это найти свою нишу и наладить логистику, а также держать конкурентную цену»,— отметил эксперт.

Генеральный директор Торгового дома «Сделано в Удмуртии» Денис Дмитриев отмечает, что акцент в сторону стран Ближнего Востока и Азии сместился не только в повышении объема, но и в расширении товарного ассортимента. «Если раньше он составлял по большей части продукцию для энергетической области, к примеру, для нефтяной сферы. То сейчас этот перечень значительно расширился, включая IT-отрасль. За текущий год посещаемость нашего маркетплейса udm.market из стран Ближнего Востока увеличилась вдвое»,— говорит господин Дмитриев.

При этом, по его словам, удаленность Удмуртии от границ смещает акцент в сторону крупных оптовых поставок и промышленного оборудования. В то же время ИТ-отрасль никак не зависит от логистики и легко может предоставлять свои услуги и продукты в любой стране мира. Перспективы роста товарооборота эксперт видит также с Индией, Ираном и другими странами Азии.

Михаил Красильников