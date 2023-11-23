В Кирове задержали активиста за пикет в поддержку политзаключенным

Активист Иван Жижневский был задержан на пять часов для составления протокола об административном правонарушении по статье 20.2 ч.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и доставлен в Ленинский суд Кирова. Об этом «Ъ» сообщил его защитник Вадим Ананьин.

Активиста обвинили в том, что 18 ноября у памятника Шаляпину в сквере на Театральной площади Кирова он провел вместе со своей супругой Анастасией пикет в поддержку политзаключенным без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, нарушив тем самым требования ч.1 ст. 7 ФЗ-54 «О собраниях». Молодые люди держали плакаты с надписями: «Врачуют раны народа Моего, легкомысленно говоря: "мир! мир!", а мира нет (Ир. 6:14, Библия)» и «Художнице Саше Скочиленко суд дал 7 лет за замену ценников в магазине на антивоенные надписи. За убийство человека в России можно получить срок меньше. Свободу политзаключенным».

По словам Вадима Ананьина, Ленинский райсуд отказал полиции в срочном рассмотрении дела и вернул дело для исправления ошибок, активиста отпустили. Он сообщил, что Иван Жижневский уведомлял кировские горадминистрацию 13 ноября о проведении пикета 18 ноября. Однако власти города отказали в согласовании проведения публичного мероприятия. Активист обратился в суд с иском к властям, в котором просил признать ответ мэрии незаконным; обязать чиновника немедленно устранить нарушения и не мешать в проведении пикета; взыскать с мэрии госпошлину; признать необходимым опубликование решения суда. Но Первомайский суд Кирова принял решение об отказе в иске. «Скоро будет направлена апелляционная жалоба в Кировский областной суд, который, я надеюсь, встанет на сторону закона и статьи 31 Конституции РФ»,— отметил представитель активиста.

Ирина Александрова, Киров