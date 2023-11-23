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Коммерсантъ FM
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Экзит-полы: крайне правые лидируют на парламентских выборах в Нидерландах

Крайне правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса лидирует на внеочередных парламентских выборах в Нидерландах, следует из данных экзит-пола, проведенного центром исследования общественного мнения Ipsos.

PVV может рассчитывать на 35 из 150 мест в парламенте, следует из данных. Это на 18 больше, чем партия имеет на сегодняшний день. Левый блок PvdA-GL набирает 26 мест, правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) — 23 места, «Новый общественный договор» (NSC) — 20.

Избирательные участки по всей стране открылись в 7:30 по местному времени (9:30) и завершили работу в 21:00 (23:00 мск). По последним данным, явка составила 66%. Лидер PVV Герт Вилдерс заявил, что не намерен формировать коалицию с левым блоком. По его словам, он ориентируется на объединение с VVD и NSC.

Парламентские выборы в Нидерландах должны были пройти в 2025 году. Однако в июле премьер-министр Марка Рютте объявил об отставке правительства в связи с расколом в его коалиции по вопросу решения проблем миграции. Господин Рютте отказался вести свою партию на выборы.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Выборы в Нидерландах отличает богатство выбора».

Лусине Баласян

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