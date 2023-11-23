Миллионы арестовали мимо суда

Мосгорсуд подтвердил законность ареста следователя ОМВД по Басманному району столицы Антонины Шакиной. Она обвиняется в мошенничестве и покушении на это преступление. По версии следствия, фигурантка может быть причастна к афере с попыткой вывода средств по поддельному судебному постановлению со счета на критповалютной бирже, на котором хранилось около 25 млн руб. Тем временем потерпевший пытается добиться от следствия разблокирования своего счета и возврата денег, однако без успеха: ему отказано на том основании, что эти средства могут понадобиться как вещественные доказательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Мосгорсуд на днях рассмотрел апелляционную жалобу следователя ОМВД по Басманному району столицы Антонины Шакиной и ее защиты на решение Хамовнического суда, который ранее избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 3 декабря. Госпоже Шакиной инкриминируются ч. 4 ст. 159, а также ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и покушение на мошенничество).

Антонина Шакина была задержана 3 октября, на следующий день ей предъявили обвинение. При избрании ей меры пресечения представитель Следственного комитета России (СКР) указывал, что фигурантка обвиняется в совершении тяжких преступлений, является сотрудником правоохранительных органов и имеет там обширные связи, поэтому, по его мнению, оставаясь на свободе, Антонина Шакина, «понимая правовые последствия привлечения к уголовной ответственности», может скрыться либо иным образом помешать расследованию дела.

В апелляционной инстанции адвокат подследственной назвал решение Хамовнического суда необоснованным, указав, что следствие не предоставило доказательств своих утверждений о намерении госпожи Шакиной скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить улики.

Основанием для ареста, по мнению защитника, стала лишь тяжесть предъявленного обвинения, а это противоречит позиции Верховного суда РФ.

Адвокат предложил поместить Антонину Шакину под домашний арест по месту регистрации. Однако апелляционная инстанция посчитала решение суда первой инстанции законным и жалобу отклонила.

Уголовное преследование Антонины Шакиной стало результатом расследования другого дела, которое было возбуждено 7 июля Мещанским межрайонным отделом ГСУ СКР по Москве по фактам покушения на мошенничество и подделки документов (ст. 159 и ст. 327 УК РФ). Поначалу оно расследовалось в отношении неустановленных лиц.

По версии следствия, не позднее 9 февраля 2023 года злоумышленники изготовили поддельное постановление Басманного суда столицы о наложении по ходатайству следователя Басманного ОМВД ареста на депозитный счет одного из клиентов известной брокерской биржи Garantex.

На тот момент там находилась криптовалюта на сумму около 25 млн руб. Арест требовался якобы в рамках расследования дела о мошенничестве. После этого в адрес биржи пришло еще одно постановление — о снятии ареста и перечислении средств на счет якобы потерпевшего по делу о мошенничестве. Преступления, говорится в деле, не были доведены до конца, потому что Garantex заблокировала счет.

Владелец счета, узнав о его аресте, вместе с адвокатом стал выяснять причины. Тогда-то и было установлено, что постановления Басманного суда были фальшивыми. Это, кстати, подтвердил и сам райсуд, указав в ответе на запрос, что такого постановления не выносилось. В ходе расследования в причастности к афере и заподозрили Антонину Шакину.

Сейчас материалы дел в отношении нее и неустановленных мошенников объединены в одно производство.

Потерпевший до сих пор не может распоряжаться средствами, которые он разместил на счете в Garantex. «Нам говорят: да, мы понимаем, что постановление, по которым счет был заблокирован, незаконное, но разблокируем его только тогда, когда вы принесете соответствующее постановление суда или следователя. Получается, что счет был заблокирован без проведения необходимой проверки, а теперь мы должны ждать решения суда по уголовному делу, которое неизвестно когда будет принято»,— рассказал «Ъ» адвокат потерпевшего Игнат Лихунов.

Между тем следователь отказал в удовлетворении ходатайства о разблокировании счета. Свое решение он мотивировал тем, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, аккаунт потерпевшего и аккаунт биржи, на кластере которой находятся средства, не осмотрены и не признаны вещественными доказательствами. Соответственно изъятие денег владельцем не позволит использовать их в качестве вещдока. Адвокат Лихунов сообщил, что уже обжаловал это решение в Генпрокуратуре РФ.

Связаться с защитой Антонины Шакиной не удалось. В Garantex «Ъ» сказали, что воздержатся от комментариев до окончания расследования уголовного дела.

Александр Александров