Апелляция заменила экс-судье из Адыгеи срок на реальный по делу о взятке в 50 тыс. рублей

Коллегия по уголовным делам Волгоградского облсуда изменила приговор бывшему судье Майкопского городского суда Республики Адыгея Павлу Агафонову, который признан виновным в получении взятки от участника процесса, судебный акт опубликован на сайте суда.

Вместо условного срока, к которому господина Агафонова приговорил Красногвардейский суд Адыгеи в ноябре 2022 года, бывший судья осужден на пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Волгоградский областной суд согласился с мнением прокуратуры о том, что у первой инстанции не было оснований назначать условное наказание, так как довод об активном способствовании подсудимым раскрытию преступления ничем не подтвержден.

Уголовное дело в отношении Павла Агафонова было возбуждено в ноябре 2021 года, после того как сотрудники ФСБ задержали судью в его кабинете при получении взятки в сумме 50 тыс. руб. Господин Агафонов попросил 100 тыс. руб. у участника гражданского процесса за принятие решения об изъятии транспортного средства из чужого владения, затем снизил сумму вознаграждения до 50 тыс. руб. В 2022 году квалификационная коллегия судей Республики Адыгея досрочно прекратила полномочия судьи Агафонова и дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела о получении взятки. Как следует из материалов процесса, Павел Агафонов полностью признал вину и раскаялся.

Приговор Красногвардейского суда Адыгеи был обжалован и рассматривался в Волгограде для обеспечения беспристрастности процесса. Защита оценивала условный приговор как излишне суровый и просила заменить наказание экс-судье на выплату штрафа. Прокуратура настаивала на ужесточении наказания до семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

Анна Перова, Краснодар