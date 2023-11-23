В Петербурге выросла заболеваемость коклюшем

В Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваемости коклюшем, сообщили в Городском центре медицинской профилактики.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за десять месяцев 2023 года заболеваемость коклюшем выросла на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда за весь год было зафиксировано 213 случаев. По России уровень заболеваемости за девять месяцев выросла на 1096% — до 20 тыс. случаев. 17,4 тыс. заболевших — дети. По данным ведомства, рост заболеваемости отмечен в Петербурге, в Томской и Челябинской областях и Татарстане.

В ГЦМП напомнили, что коклюш — острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением верхних дыхательных путей с кашлем, который случается приступами. В организации отметили, что коклюш в последнее время получил распространение из-за отказов от прививки.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте