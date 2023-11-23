На модернизацию канатной дороги Нижний Новгород — Бор направят 700 млн рублей

Из бюджета Нижегородской области в 2023-2025 года планируется направить 700 млн руб. на модернизацию канатной дороги Нижний Новгород — Бор. По данным пресс-службы законодательного собрания, эта информация была озвучена на заседании транспортного комитета 23 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

На эти средства планируется закупить 56 новых кабин. Половина из них нужна для замены 28 кабинок, которые сейчас работают на канатной дороге. Вторая половина необходима для увеличения пропускной способности канатной дороги в два раза

Также для канатной дороги планируется закупить новые зажимы, подвесы и обновить программное обеспечение. Полностью модернизация канатной дороги должна завершиться к середине 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в октябре канатную дорогу Нижний Новгород — Бор закрывали на 4 недели на профилактику и подготовку к работе с удвоенной мощностью. Сегодня воздушная трасса пользуется большим спросом как у жителей Нижнего Новгорода и Бора, так и у туристов. В результате на посадке регулярно возникают длинные очереди. Региональные власти решили увеличить пропускную способность канатной дороги.

Андрей Репин