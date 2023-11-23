Honor планирует провести IPO

Вчера, 22 ноября, стало известно, что бывшее подразделение китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co.— компания Honor Device Co. планирует провести первичное размещение своих акций (IPO) на бирже. Honor был выделен из состава Huawei еще в 2020 году, после введения против компании санкций в США. Сейчас Honor занимает ведущие позиции на китайском рынке смартфонов: по подсчетам Counterpoint Technology Market Research, в третьем квартале доля Honor от всех проданных в КНР смартфонов составила 19%. Вместе с брендом Oppo компания делит первое место по доле рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Honor пока не раскрывает информацию о том, где и когда будет проведено размещение. Компания лишь сообщила, что уже приступила к трансформации своего совета директоров к стандартам публичной компании. Основным владельцем Honor сейчас является региональное правительство Шэньчжэня, где находится их штаб-квартира. В числе инвесторов Honor СМИ также упоминают китайского производителя дисплеев BOE Technology Group Co.

Евгений Хвостик