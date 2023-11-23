«Новинки поддерживают HDR и актуальные видеокодеки»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новом поколении устройств британского бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: HIPER Фото: HIPER

Бренд Hiper представил QLED-телевизоры с поддержкой Smart TV. Текущий квартет в размерах 43, 50, 55 и 65 дюймов является вторым поколением вендора, которое пришло на отечественный рынок. И его фокус на локальную аудиторию заметно выражен.

Пульт дистанционного управления кроме отдельной кнопки включения YouTube получил такие же выделенные клавиши для запуска стриминговых сервисов Kion, RuTube и «VK Видео». Почему в этом перечне нет не менее популярных Ivi, Okko или «Кинопоиска», можно только гадать. В любом случае препятствием для их использования это не будет. Разработчики предустановили на модели Hiper QLED Smart TV популярные приложения. Иные найдутся в каталогах.

В нынешней серии устройств платформой стала не оболочка от «Яндекса», а решение на базе операционной системы Android 11 — Smart TV Android AOSP + TV UI. В нем, конечно же, есть собственный магазин приложений Google Play. На случай, если из него удалили искомое, есть российский аналог — RuStore. При более острой необходимости пользователям доступна установка APK-файлов.

Одна из ключевых характеристик в любом телевизоре — качество изображения. За ULTRA HD 4K-картинку в продуктах Hiper, которые производитель относит к категории флагманских, отвечает QLED-матрица с подсветкой Quantum Dot, то есть с «квантовыми точками». Эта технология дает высокую яркость при любом уровне внешнего освещения, однородность светового потока, а также избавляет от риска выгорания пикселей.

Также новинки Hiper поддерживают HDR и актуальные видеокодеки, среди которых AV1 (AOMedia Video 1), HEVC (H.265) и WebM (VP9). Они позволяют смотреть любое видео в онлайн-пространстве, воспроизводить файлы с внешних носителей, мобильных устройств или с сетевых дисков без потери качества.

Примечательно, что приходится это проговаривать, к тому же не в первую очередь, но разработчики позаботились о том, чтобы серия устройств Hiper QLED Smart TV работала как классический телевизор. Несколько тюнеров поддерживают цифровое, спутниковое, а также аналоговые эфирное и кабельное вещание. Все телевизоры имеют по два динамика с мощностью по 10 Вт, за исключением самой маленькой диагонали 43 дюйма. Там мощность ограничена 8 Вт на каждом источнике.