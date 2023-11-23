Россельхозбанк отозвал иск к JP Morgan Chase Bank

Россельхозбанк обратился в арбитражный суд Москвы с ходатайством об отзыве искового заявления в отношении американского банка JP Morgan Chase Bank. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Россельхозбанк подал иск в суд 20 ноября. На дело в картотеке Арбитражных дел обратили внимание «Ведомости» 21 ноября. Таким образом, через два дня после выхода материала иск был отозван. Третьим лицом в деле выступала российская «дочка» JP Morgan — ООО «Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл"». При этом суть иска в деле не указывается.

Россельхозбанк в рамках санкций был отключен от SWIFT. Переподключение банка к SWIFT было одним из основных требований в рамках зерновой сделки, из которой Россия в итоге вышла.

Минфин США в апреле этого года на время разрешил JPMorgan обрабатывать платежи для Россельхозбанка в рамках «зерновой сделки» при соблюдении жесткого контроля за транзакциями и разрешении платежей только при торговле сельхозпродукцией. В июле Россия вышла из зерновой сделки, а в августе канал платежей между Россельхозбанком и JP Morgan отключили.

Анастасия Ларина