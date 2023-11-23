ХК «Автомобилист» внес защитника Ефима Гуркина в список отказов

Хоккейный клуб «Автомобилист» поместил защитника Ефима Гуркина в список отказов, сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ефим Гуркин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ефим Гуркин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно регламенту КХЛ, если ни один клуб лиги в течение 48 часов не возьмет Ефима Гуркина к себе в команду, он отправится в фарм-клуб «Горняк-УГМК», выступающий в ВХЛ (второй по силе дивизион профессионального хоккея), или в иную команду «Автомобилиста», не входящего в систему соревнований КХЛ.

Ефим Гуркин выступал в КХЛ за «Салават Юлаев», «Ладу» и «Сибирь» помимо ХК «Автомобилист». За карьеру он сыграл в 521 матче, в них забросил 26 шайб и отдал 101 голевую передачу. Лучший свой сезон 2015/2016 он провел в тольяттинской «Ладе», в 13 матчах набрал 13 очков (1+12) при показателе полезности «+6».

В «Автомобилист» 31-летний защитник перешел в первый раз в июне 2018 года из «Лады». Через два сезона в мае 2020 года на один сезон съездил в «Сибирь» и вновь вернулся в екатеринбургский клуб в 2021 году. По статистике прошлого сезона он сыграл 62 игры в регулярном чемпионате и набрал 19 очков (2 гола + 17 ассистов) с коэффициентом полезности «+4». В плей-офф сезона 2022/2023 он набрал лишь одно очко и показатель эффективности упал до «-4». В нынешнем сезоне Ефим Гуркин провел 28 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-7».

Напомним, ранее в список отказов попал нападающий «Автомобилиста» Олег Ли, которого пока ни одна команда КХЛ не взяла.

Александр Стародумов

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