ХК «Автомобилист» внес нападающего Олега Ли в список отказов

Хоккейный клуб «Автомобилист» поместил нападающего Олега Ли в список отказов, сообщила пресс-служба команды.

Согласно регламенту КХЛ, если ни один клуб лиги в течение 48 часов не возьмет Олега Ли к себе в команду, он отправится в фарм-клуб «Горняк-УГМК», выступающий в ВХЛ (второй по силе дивизион профессионального хоккея), или в иную команду «Автомобилиста», не входящего в систему соревнований КХЛ.

В «Автомобилист» 32-летний нападающий перешел в мае 2022 года из новосибирской «Сибири». В сезоне 2022/2023 он за 63 матча набрал 21 очко (9 голов+12 голевых передач) при показателе полезности «+3». В нынешнем сезоне Олег Ли провел 31 игру, в которых набрал 3 очка (2+1) при показателе полезности «-10».

Хоккеист выступал в КХЛ за «Атлант», «Адмирал», «Амур», СКА, «Ак Барс», «Сибирь». За карьеру он сыграл в 457 матчах, в них забросил 63 шайбы и отдал 86 голевых передач. Лучший сезон 2020/2021 он провел в «Сибири», в 56 матчах набрал 31 очко (17+14) при показателе полезности «+8».

Напомним, ранее «Автомобилист» проиграл челябинскому «Трактору». Уральское дерби прошло в Челябинске на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова и закончилось со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Виталий Красиков

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