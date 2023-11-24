СКА сравнял лидеров
Петербуржцы обыграли «Спартак», а «Динамо» — «Торпедо»
Набравший форму СКА продлил свою победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей, справившись дома — 3:2 — с занимающим верхнюю строчку в таблице Западной конференции «Спартаком». Спартаковцев после этого поражения настигло «Динамо», которое с тем же счетом на своей площадке обыграло «Торпедо».
Петербургский матч неплохо иллюстрировал соль метаморфоз, происшедших со СКА, который скверно, в таком темпе, что можно было подумать и о риске пролететь мимо play-off, разгонялся в чемпионате, но потом набрал приличный ход и к столкновению с лидером Западной конференции подошел с серией из шести побед подряд. Бросалась в глаза прежде всего плотность игры хозяев — раньше эпизодическая, а теперь присутствующая постоянно, на каком бы участке площадки ни развивались события. Никаких прокатов вхолостую, все время борьба — не фиктивная, для галочки, а вполне реальная.
Из этой плотности родился дискомфорт «Спартака» с его удивительно бодрым в нынешнем сезоне нападением. Непосредственно из этой плотности родился и гол. Все звено СКА участвовало в жестком отборе шайбы в чужой зоне и добилось успеха. А дальше «горячий» осенью Владимир Алистров разобрался со спартаковским вратарем Патриком Рыбаром. Похожие эпизоды у ворот гостей возникали и позже. И, например, Захар Бардаков оказался в ситуации лишь чуть хуже, чем была у Алистрова.
Впрочем, петербургский матч неплохо показывал, и почему «Спартак» пока так хорош в этом чемпионате. Казалось, немного потрясенный активностью СКА на старте, он в который уже раз по ходу чемпионата поправил настройки, и в какой-то момент во втором периоде уже невозможно было не обратить внимание на то, что игра идет совсем не так, как шла до этого, на то, что «Спартак» не суетится, а потихоньку и довольно уверенно соперника поджимает. В конце концов он получил большинство, а Максим Цыплаков классно подправил на пятачке бросок от синей линии.
А вскоре «Спартак» и вовсе вышел вперед, когда стрельнула его ударная тройка, самая яркая и эффективная в чемпионате. В контратаку — молниеносную, безупречно расчерченную — одновременно и фантастически синхронно умчались и Павел Порядин, и Николай Голдобин, и Андрей Локтионов. Увенчал ее пас Голдобина, лучшего бомбардира первенства, набравшего в нем уже 50-е очко, на Локтионова, перед которым красовался пустой угол. Тренер СКА Роман Ротенберг пытался выкрутиться, попросив просмотреть возможную игру высоко поднятой клюшкой во время этого реактивного побега, но с челленджем не срослось.
Зато все срослось с броском на излете периода у петербургского форварда Михаила Воробьева. А в заключительной трети матча СКА внезапно укусил «Спартак» и в меньшинстве. Причем убежал к воротам Рыбара защитник Александр Никишин, подтвердивший, что в атаке, если требуется, действует не хуже элитных нападающих.
На финише встречи все было предсказуемо. «Спартак» наседал, а Рыбар уступил свое место шестому полевому игроку. Однако СКА оборонялся слишком уверенно, чтобы москвичи могли рассчитывать на спасение.
Матч ближайшего преследователя «Спартака» — «Динамо» — с опасным сейчас «Торпедо» вышел ничуть не менее интересным. Остроты в нем было, пожалуй, даже побольше, чем в петербургском.
Динамовцы открыли счет в первом периоде после прострела Никиты Гусева, который замкнул Джордан Уил. Торпедовцы, взвинчивая скорости, демонстрировали, что расслабляться их оппонентам ни в коем случае нельзя. А во второй двадцатиминутке Василий Атанасов разглядел находящегося в убойной позиции Николая Коваленко, и равновесие было восстановлено.
Выйти вперед «Динамо» помог бросок Ивана Муранова и счастливые рикошеты. «Торпедо» они разозлили, однако до перерыва динамовцы устояли, а после него реализовали благодаря Гусеву численное преимущество — чтобы тут же нарваться на ответ от Алексея Кручинина и пережить нервную концовку. В ней у «Торпедо» были замечательные шансы отыграться, но удача нижегородцам улыбаться наотрез отказывалась, однажды, скажем, отправив шайбу в штангу.
«Динамо» благодаря этой победе сравнялось со «Спартаком» по набранным очкам. А СКА после очередного выигрыша оказался вплотную к замыкающему топ-четверку таблицы конференции «Торпедо». Теперь между ними всего два балла.
Регулярный чемпионат КХЛ
«Барыс»—«Нефтехимик» 4:3 (овертайм). «Металлург»—«Трактор» 6:3. «Салават Юлаев»—«Авангард» 3:1. «Локомотив»—«Лада» 2:1 (овертайм). «Динамо» (М)—«Торпедо» 3:2. «Куньлунь Ред Стар»—«Ак Барс» 1:0. СКА—«Спартак» 3:2.
Турнирная таблица
Западная конференция
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Спартак» 35 21 2 0 1 2 9 127:93 49
2. «Динамо» (М) 34 18 4 1 1 2 8 102:76 49
3. «Локомотив» 33 19 2 0 1 1 10 84:66 44
4. «Торпедо» 34 18 2 0 1 1 12 100:79 42
5. СКА 33 18 1 1 0 0 13 97:74 40
6. ЦСКА 33 15 2 1 0 2 13 97:74 38
7. «Динамо» (Мн) 32 10 4 1 2 2 13 86:81 34
8. «Северсталь» 33 12 0 2 2 3 14 109:104 33
9. «Куньлунь» 37 5 3 4 2 3 20 79:124 29
10. «Сочи» 34 10 1 2 0 2 19 86:124 28
11. «Витязь» 34 8 2 2 2 2 18 70:116 28
Восточная конференция
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Металлург» 35 19 3 1 2 2 8 113:86 50
2. «Авангард» 34 13 7 2 0 3 9 100:91 47
3. «Лада» 35 16 1 2 1 6 9 90:85 45
4. «Салават Юлаев» 34 19 1 0 0 1 13 92:68 41
5. «Ак Барс» 34 14 5 0 0 2 13 93:80 40
6. «Трактор» 34 13 4 1 0 4 12 89:78 40
7. «Автомобилист» 35 13 3 2 3 1 3 80:78 40
8. «Сибирь» 34 9 2 4 2 3 14 79:98 35
9. «Нефтехимик» 34 11 2 1 2 4 14 80:106 34
9. «Амур» 33 12 0 1 4 2 14 70:86 32
10. «Барыс» 35 5 2 3 2 5 18 78:106 27
11. «Адмирал» 31 5 2 1 4 2 17 62:90 22
Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата первые восемь мест в конференции, выходят в play-off.