СКА сравнял лидеров

Набравший форму СКА продлил свою победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей, справившись дома — 3:2 — с занимающим верхнюю строчку в таблице Западной конференции «Спартаком». Спартаковцев после этого поражения настигло «Динамо», которое с тем же счетом на своей площадке обыграло «Торпедо».

Петербургский матч неплохо иллюстрировал соль метаморфоз, происшедших со СКА, который скверно, в таком темпе, что можно было подумать и о риске пролететь мимо play-off, разгонялся в чемпионате, но потом набрал приличный ход и к столкновению с лидером Западной конференции подошел с серией из шести побед подряд. Бросалась в глаза прежде всего плотность игры хозяев — раньше эпизодическая, а теперь присутствующая постоянно, на каком бы участке площадки ни развивались события. Никаких прокатов вхолостую, все время борьба — не фиктивная, для галочки, а вполне реальная.

Из этой плотности родился дискомфорт «Спартака» с его удивительно бодрым в нынешнем сезоне нападением. Непосредственно из этой плотности родился и гол. Все звено СКА участвовало в жестком отборе шайбы в чужой зоне и добилось успеха. А дальше «горячий» осенью Владимир Алистров разобрался со спартаковским вратарем Патриком Рыбаром. Похожие эпизоды у ворот гостей возникали и позже. И, например, Захар Бардаков оказался в ситуации лишь чуть хуже, чем была у Алистрова.

Впрочем, петербургский матч неплохо показывал, и почему «Спартак» пока так хорош в этом чемпионате. Казалось, немного потрясенный активностью СКА на старте, он в который уже раз по ходу чемпионата поправил настройки, и в какой-то момент во втором периоде уже невозможно было не обратить внимание на то, что игра идет совсем не так, как шла до этого, на то, что «Спартак» не суетится, а потихоньку и довольно уверенно соперника поджимает. В конце концов он получил большинство, а Максим Цыплаков классно подправил на пятачке бросок от синей линии.

А вскоре «Спартак» и вовсе вышел вперед, когда стрельнула его ударная тройка, самая яркая и эффективная в чемпионате. В контратаку — молниеносную, безупречно расчерченную — одновременно и фантастически синхронно умчались и Павел Порядин, и Николай Голдобин, и Андрей Локтионов. Увенчал ее пас Голдобина, лучшего бомбардира первенства, набравшего в нем уже 50-е очко, на Локтионова, перед которым красовался пустой угол. Тренер СКА Роман Ротенберг пытался выкрутиться, попросив просмотреть возможную игру высоко поднятой клюшкой во время этого реактивного побега, но с челленджем не срослось.

Зато все срослось с броском на излете периода у петербургского форварда Михаила Воробьева. А в заключительной трети матча СКА внезапно укусил «Спартак» и в меньшинстве. Причем убежал к воротам Рыбара защитник Александр Никишин, подтвердивший, что в атаке, если требуется, действует не хуже элитных нападающих.

На финише встречи все было предсказуемо. «Спартак» наседал, а Рыбар уступил свое место шестому полевому игроку. Однако СКА оборонялся слишком уверенно, чтобы москвичи могли рассчитывать на спасение.

Матч ближайшего преследователя «Спартака» — «Динамо» — с опасным сейчас «Торпедо» вышел ничуть не менее интересным. Остроты в нем было, пожалуй, даже побольше, чем в петербургском.

Динамовцы открыли счет в первом периоде после прострела Никиты Гусева, который замкнул Джордан Уил. Торпедовцы, взвинчивая скорости, демонстрировали, что расслабляться их оппонентам ни в коем случае нельзя. А во второй двадцатиминутке Василий Атанасов разглядел находящегося в убойной позиции Николая Коваленко, и равновесие было восстановлено.

Выйти вперед «Динамо» помог бросок Ивана Муранова и счастливые рикошеты. «Торпедо» они разозлили, однако до перерыва динамовцы устояли, а после него реализовали благодаря Гусеву численное преимущество — чтобы тут же нарваться на ответ от Алексея Кручинина и пережить нервную концовку. В ней у «Торпедо» были замечательные шансы отыграться, но удача нижегородцам улыбаться наотрез отказывалась, однажды, скажем, отправив шайбу в штангу.

«Динамо» благодаря этой победе сравнялось со «Спартаком» по набранным очкам. А СКА после очередного выигрыша оказался вплотную к замыкающему топ-четверку таблицы конференции «Торпедо». Теперь между ними всего два балла.

Алексей Доспехов