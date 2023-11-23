Топ-менеджер «Москвича» заявил, что Renault не оставила на заводе технологий

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Французский автоконцерн Renault не оставил на своем заводе в Москве никаких технологий и комплектующих после ухода с российского рынка, сообщил директор по производству завода «Москвич» Олег Масляков. По его словам, компания «целенаправленно избавлялась от всех ответственных поставщиков автокомпонентов» и переводила производство на иностранные запчасти и комплектующие.

«Бывший иностранный собственник предприятия принял решение закрыть московский завод "Рено" и покинуть рынок России почти в один момент. Французское руководство завода не оставило ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производственную базу»,— сказал господин Масляков «РИА Новости». Топ-менеджер «Москвича» рассказал, что завод «фактически выстроил заново» этапы производства автомобилей.

Автозавод «Москвич» работает на базе бывшего завода «Рено Россия». Французский автоконцерн Renault передал его правительству Москвы в мае 2022 года после ухода из России. Сейчас 50% принадлежат КамАЗу. Выпускаются городской кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3e» и седан «Москвич 6». Все они являются перелицованными версиями китайских машин.

Леонид Уварчев