Архитектурную подсветку площади Искусств в Петербурге оборудуют за 30 млн рублей

СПб ГБУ «Ленсвет» по итогам конкурса определило подрядчика для выполнения работ по устройству архитектурной подсветки площади Искусств на Итальянской улице в центре Санкт-Петербурга. Контракт на сумму 30,4 млн рублей будет подписан с ООО «БалтИнжСервис», сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Согласно госконтракту, компания должна будет установить на площади Искусств 426 новых светильников. Работы необходимо выполнить до 5 декабря.

ООО «БалтИнжСервис» традиционно занимается благоустройством ландшафта в Петербурге. В портфеле компании значатся 52 госконтракта на общую сумму 2,4 млрд рублей. Основным заказчиком является комитет по энергетике Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Ленсвет» в этом году проводит масштабные работы по модернизации системы наружного освещения в разных районах Петербурга.

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