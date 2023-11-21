«Ленсвет» обновил освещение на Кленовой улице возле Михайловского замка

Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» модернизировали систему наружного освещения на Кленовой улице в центре Санкт-Петербурга, которая ведет к Михайловскому замку и памятнику Петру Первому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Устаревшие лампы на Кленовой улице заменили на 32 светодиодных, а для подсветки памятника Петру Первому установили новые прожекторы. Опоры и сети остались прежними. Обновление оборудования позволит снизить потребление электроэнергии в системе освещения улицы в 1,4 раза, пояснили в пресс-службе Смольного.

«Ленсвет» контролируют техническое и эстетическое состояние фонарей на Кленовой улице с 1946 года. Сначала там стояли невысокие торшеры с белыми плафонами, затем утилитарные светильники на покрытых серебристой краской опорах. С 2012 года улицу украшают декоративные чугунные фонари.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурге модернизировали систему наружного освещения на набережной Кутузова. Аналогичные работы также проведены еще по ряду адресов в разных районах города.

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