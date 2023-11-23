Гражданина Украины осудили на 18 лет колонии за теракт в Мелитополе

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Украины Дмитрия Голубева к 18 годам колонии строгого режима за теракт в Мелитополе и подготовку еще двух взрывов. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Голубев на заседании суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Дмитрий Голубев на заседании суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Дмитрий Голубев признан виновным в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), совершении акта международного терроризма и подготовке к еще двум таким актам (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ). По решению суда первые четыре года срока он проведет в тюрьме.

По версии следствия ФСБ, подсудимый, выступая против российских властей и начатой ими специальной военной операции, взорвал здание МРЭО ГИБДД в Мелитополе и намеревался провести теракты на дороге и возле военно-гражданской администрации Запорожской области.

В суде Голубев признал фактические обстоятельства дела, но не согласился с их квалификацией.

Подробнее о деле Дмитрия Голубева — в материале «Ъ» «Не террорист, а просто украинец».

Мария Иванова, Ростов-на-Дону