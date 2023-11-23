Депутат Колесников потребовал поднять стоимость проезда в Екатеринбурге

Депутат екатеринбургской гордумы Александр Колесников потребовал поднять стоимость проезда в общественном транспорте в городе. Об этом он заявил во время совместного заседания комиссий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Александр Колесников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутат Александр Колесников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы живем в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость проезда? Чего боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком. По-другому транспортная отрасль не выживет. Билет должен стоить денег»,— заявил председатель комиссии по городскому хозяйству думы Екатеринбурга Александр Колесников. Напомним, сейчас проезд в Екатеринбурге стоит 33 руб.

На заседании также поднялся вопрос об увеличении заработной платы водителям и кондукторам. По мнению первого заместителя спикера Михаила Матвеева слияние автобусного предприятия с трамвайно-троллейбусным управлением несколько лет назад сказалось негативно на работе транспортников. «Наоборот, стало хуже. Все время говорят, что нет водителей. Но и завтра они не появятся. Если сегодня это основная проблема, давайте посмотрим на ее решение нестандартно. Если нужно создать для этого профессионально-техническое училище или колледж — давайте создадим»,— прокомментировал господин Матвеев.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата водителей екатеринбургского «Гортранса» составила почти 60,2 тыс. руб.

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