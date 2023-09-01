Виталий Шабалатов покидает пост заместителя губернатора Воронежской области

Заместитель губернатора Воронежской области — первый вице-премьер облправительства Виталий Шабалатов покидает правительство региона. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили источники в региональной власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сам господин Шабалатов подтвердил «Ъ-Черноземье» факт своего ухода с 4 сентября, охарактеризовав это событие как «окончание одного важного этапа в жизни и начало другого».

Собеседники «Ъ-Черноземье» отметили, что Виталий Шабалатов, работавший в правительстве региона с 2010 года, уходит по собственному желанию. По их словам, чиновник при этом остается «в команде губернатора Александра Гусева». Они предположили, что господин Шабалатов продолжит карьеру в федеральных органах власти или структурах крупного бизнеса: «Скорее всего, его деятельность уже не будет связана с Воронежской областью. О новом месте вы узнаете в ближайшее время».

Виталий Шабалатов родился в 1974 году в Калаче Воронежской области. В 1996 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «юриспруденция». С 1992 по 2010 год работал юрисконсультом, адвокатом и заместителем председателя президиума в Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. С 2010 по 2013 год — помощник губернатора Алексея Гордеева, с 2013 по 2016 год — руководитель управления делами Воронежской области. В 2016 году занял должность областного вице-премьера, а в 2018-м — совмещенный пост заместителя губернатора — первого зампреда облправительства.

На нынешней должности господин Шабалатов курировал имущественные и земельные отношения, экономическое развитие, финансы, труд и занятость, тарифную политику, охрану объектов культурного наследия, контрактную систему и проектную деятельность облправительства. В период отсутствия губернатора Александра Гусева исполнял его обязанности.

Виталий Шабалатов наиболее известен в регионе решением проблемы обманутых дольщиков. После кризиса 2008 года в Воронежской области числилось около трех десятков незавершенных объектов. Курировать решение проблемы доверили господину Шабалатову. После его прихода на должность помощника губернатора число проблемных объектов начало сокращаться: была скорректирована нормативная база, налажена работа с крупнейшими застройщиками и самими дольщиками. В итоге Воронежская область вошла в число регионов, где проблема стоит наименее остро.

Как в Воронежской области планируют менять структуру правительства — в публикации «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков, Олег Мухин