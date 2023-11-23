Бывшие рестораны McDonald`s в Казахстане переименовали в I`m

Компания Food Solutions KZ, которая управляла McDonald`s в Казахстане, переименовала рестораны сети в третий раз после ухода американской фирмы. Теперь они называются I`m.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @foodsolutions.kaz Фото: @foodsolutions.kaz

Презентация прошла 23 ноября в Алматы, передает казахстанский Forbes. О ребрендинге объявил гендиректор Food Solutions KZ Асет Машанов. Под основной надписью I`m указано: feel-good restaurants («рестораны, поднимающие настроение»).

Рестораны McDonald`s открылись в Казахстане в 2016 году. В начале 2023 года американская компания сообщила об уходе из страны на фоне сокращения поставок. Власти Казахстана объяснили закрытие McDonald`s тем, что у компании возникли проблемы после продажи российского бизнеса.

В январе 2023 года на ресторанах были установлены вывески «Мы открылись». С августа сеть работала под разными названиями — по именам сотрудников компании.

Леонид Уварчев