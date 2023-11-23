В Нижнем Новгороде не будут вскрывать отремонтированные дороги для замены труб

Дума Нижнего Новгорода сегодня приняла изменения в правила благоустройства города. Впервые в муниципальной практике будут координироваться графики и сроки выполнения работ между ресурсоснабжающими организациями, администрациями районов и дорожными компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ

Председатель комиссии по городскому хозяйству Карим Ибрагимов говорит, что Нижний Новгород пошел по пути других городов и создал общую карту предстоящих ремонтных работ и мероприятий по благоустройству. Теперь ресурсоснабжающие организации и дорожные службы будут объединять работы на конкретной территории.

Чиновники и депутаты рассчитывают, что в Нижнем Новгороде прекратится порочная практика, когда капитальное отремонтированные дороги или благоустроенные территории раскапываются для ремонта теплотрасс или сетей водоснабжения.

Также мэрия будет аннулировать ордер, которые разрешает проводить земляные работы, если в период, пока разрешение действовало, работы не начались.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Карим Ибрагимов считает, что изменения позволят сэкономить бюджетные средства, а городская среда станет более комфортной.

Ирина Андреева