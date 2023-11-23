ФСБ: задержан украинец, готовивший теракт против высокопоставленного военного

Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже гражданина Украины, который, по данным ведомства, готовил убийство высокопоставленного военнослужащего российской армии. Утверждается, что он планировал убить военного с помощью взрывного устройства. У мужчины изъяли СВУ массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, 1995 года рождения, причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в городе Воронеже в отношении высокопоставленного военнослужащего ВС РФ»,— говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, которое приводят агентства.

По данным ФСБ, для конспирации украинец использовал велосипед и спецодежду сервиса доставки продуктов питания. По информации следствия, мужчину завербовали украинские спецслужбы в сентябре 2022 года в Харьковской области, а после курса разведывательно-диверсионной подготовки его направили в Россию.

Сейчас мужчину уже арестовали, он дает показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы). Кроме того, решается вопрос о переквалификации дела по ст. 30 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту).

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Анастасия Ларина