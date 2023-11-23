Володин: спрос на русский и китайский языки будет расти, на другие — снижаться

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что спрос на русский и китайский языки будет расти. Он сказал об этом в ходе встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета в Китае, которые изучают русский язык.

«Спрос на другие языки будет снижаться, а вот на русский и китайский будет только расти. Хочу поздравить и вас, и студентов, кто выбрал как русский, так и китайский язык. Вы для себя выбрали интересное будущее, точно без работы не останетесь»,— сказал господин Володин (его слова приводит пресс-служба Госдумы).

Спикер Госдумы рассказал, что в российских вузах обучаются больше 37 тыс. граждан Китая, что на 4,5 тыс. больше, чем в 2021 году. В китайских вузах учатся 7,5 тыс. россиян. По его мнению, динамика роста желающих учиться в РФ и КНР высокая, «но этого в любом случае недостаточно». «Нам очень важно увеличивать образовательные обмены, чтобы количество студентов росло. Мы лучше будем узнавать другу друга, а значит, будет больше стабильности в наших отношениях»,— объяснил господин Володин.

Спрос на языковые курсы по китайскому языку к августу в РФ увеличился на 600%, сообщала ранее кафедра статистики Российского экономического университета имени Плеханова. Корейский стали изучать примерно в пять раз чаще, а количество групп для освоения турецкого выросло в 20 раз, выяснил «Ъ FM»

Подробнее о спросе на специалистов со знанием азиатских языков — в материале «Ъ FM» «Россияне углубились в китайскую грамоту».

Леонид Уварчев