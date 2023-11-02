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Коммерсантъ FM
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Россияне углубились в китайскую грамоту

Насколько востребованы специалисты со знанием азиатских языков

Спрос на языковые курсы по китайскому языку продолжает расти. К августу, как стало известно “Ъ FM”, он увеличился на 600%. Корейский стали изучать примерно в пять раз чаще, а количество групп для освоения турецкого выросло в 20 раз. Такие данные предоставили “Ъ FM” представители индустрии. На фоне этого активнее продаются пособия по восточным языкам, и возрастает интерес к получению высшего образования в Китае, Корее и Турции. Чем мотивирован такой тренд? И насколько эти языки востребованы у отечественных работодателей? Расскажет Александр Мезенцев.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На кафедре статистики Российского экономического университета имени Плеханова подсчитали: спрос на изучение китайского, корейского и турецкого языков вырос на 60%. В лингвистических школах “Ъ FM” тренд подтвердили. И если китайский с корейским уже давно в топе, то спрос на турецкий стал неожиданностью. Например, в одной из московских школ количество таких групп увеличилось с трех до почти 60.

В каких странах предпочитают учиться россияне

Сами ученики объясняют интерес к китайскому и турецкому карьерными целями: языки будут полезны как для предпринимателей, так и для тех, кто занимается логистикой. Или, например, продает товары на Wildberries. А вот корейский изучают обычно подростки: им нравится культура этой страны, и они хотят смотреть фильмы в оригинале. А маленькие дети знакомятся с этими языками уже с трех-четырех лет, говорит руководитель сети языковых школ Allada School Дмитрий Орлов:

«Буквально две недели назад я своего ребенка отправил изучать китайский язык. Все стараются получить знания на перспективу, чтобы иметь возможность учиться в вузах КНР. Возраст детей, которых приводят на курсы — четыре-пять лет — и их очень много».

Как выяснили в «Авито», стали востребованнее и услуги частных репетиторов. По данным площадки, спрос на педагогов китайского и корейского вырос примерно в три раза. Закономерно увеличились продажи учебных пособий.

В «Читай городе» в 2023 году купили свыше 80 тыс. учебников по китайскому, корейскому и турецкому языкам. Причем по китайскому динамика составила почти 50% год к году. Россияне также стремятся получить образование в этих странах, отмечает гендиректор AcademConsult Ирина Следьева:

«Число запросов на изучение китайского, корейского и турецкого выросло. Что касается желающих получить высшее образование в одной из этих стран, то их количество также увеличилось, если сравнивать с 2021-м. Если мы говорим о фактически студентах, которые в итоге подали документы в китайские и корейские вузы, то рост составил примерно 20%».

Как добавляют эксперты, российские студенты, которые получают образование за рубежом, обычно не возвращаются на родину в течение одного года или двух лет. Сначала они пытаются трудоустроиться в той стране, где получили диплом.

А в России эти языки пока не очень востребованы, говорят собеседники “Ъ FM”. Лишь у одной из 10 вакансий требуется знание китайского. И то, в определенных сферах — логистике и закупках. На корейский спрос еще ниже, а на турецкий его вовсе нет. Впрочем, через год ситуация на российском рынке труда, вероятно, изменится, считает гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова:

Почему специалисты со знанием китайского стали более востребованы

«Китайские или корейские работодатели еще не зашли на российский рынок. Все об этом говорят, но пока нет крупных компаний, которым нужны такие сотрудники. Нет и явного тренда на поиск специалистов именно со знанием китайского или корейского языков. Но запрос формируется, и думаю, что через год это уже станет новым направлением».

Как отмечают игроки рынка, благодаря знанию иностранного языка растет и зарплата. Обычно ставка поднимается на 10-15%, но если кандидат владеет языком на разговорном уровне, работодатель готов увеличить доход сотрудника на треть.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

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