Россияне углубились в китайскую грамоту

Спрос на языковые курсы по китайскому языку продолжает расти. К августу, как стало известно “Ъ FM”, он увеличился на 600%. Корейский стали изучать примерно в пять раз чаще, а количество групп для освоения турецкого выросло в 20 раз. Такие данные предоставили “Ъ FM” представители индустрии. На фоне этого активнее продаются пособия по восточным языкам, и возрастает интерес к получению высшего образования в Китае, Корее и Турции. Чем мотивирован такой тренд? И насколько эти языки востребованы у отечественных работодателей? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На кафедре статистики Российского экономического университета имени Плеханова подсчитали: спрос на изучение китайского, корейского и турецкого языков вырос на 60%. В лингвистических школах “Ъ FM” тренд подтвердили. И если китайский с корейским уже давно в топе, то спрос на турецкий стал неожиданностью. Например, в одной из московских школ количество таких групп увеличилось с трех до почти 60.

Сами ученики объясняют интерес к китайскому и турецкому карьерными целями: языки будут полезны как для предпринимателей, так и для тех, кто занимается логистикой. Или, например, продает товары на Wildberries. А вот корейский изучают обычно подростки: им нравится культура этой страны, и они хотят смотреть фильмы в оригинале. А маленькие дети знакомятся с этими языками уже с трех-четырех лет, говорит руководитель сети языковых школ Allada School Дмитрий Орлов:

«Буквально две недели назад я своего ребенка отправил изучать китайский язык. Все стараются получить знания на перспективу, чтобы иметь возможность учиться в вузах КНР. Возраст детей, которых приводят на курсы — четыре-пять лет — и их очень много».

Как выяснили в «Авито», стали востребованнее и услуги частных репетиторов. По данным площадки, спрос на педагогов китайского и корейского вырос примерно в три раза. Закономерно увеличились продажи учебных пособий.

В «Читай городе» в 2023 году купили свыше 80 тыс. учебников по китайскому, корейскому и турецкому языкам. Причем по китайскому динамика составила почти 50% год к году. Россияне также стремятся получить образование в этих странах, отмечает гендиректор AcademConsult Ирина Следьева:

«Число запросов на изучение китайского, корейского и турецкого выросло. Что касается желающих получить высшее образование в одной из этих стран, то их количество также увеличилось, если сравнивать с 2021-м. Если мы говорим о фактически студентах, которые в итоге подали документы в китайские и корейские вузы, то рост составил примерно 20%».

Как добавляют эксперты, российские студенты, которые получают образование за рубежом, обычно не возвращаются на родину в течение одного года или двух лет. Сначала они пытаются трудоустроиться в той стране, где получили диплом.

А в России эти языки пока не очень востребованы, говорят собеседники “Ъ FM”. Лишь у одной из 10 вакансий требуется знание китайского. И то, в определенных сферах — логистике и закупках. На корейский спрос еще ниже, а на турецкий его вовсе нет. Впрочем, через год ситуация на российском рынке труда, вероятно, изменится, считает гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова:

«Китайские или корейские работодатели еще не зашли на российский рынок. Все об этом говорят, но пока нет крупных компаний, которым нужны такие сотрудники. Нет и явного тренда на поиск специалистов именно со знанием китайского или корейского языков. Но запрос формируется, и думаю, что через год это уже станет новым направлением».

Как отмечают игроки рынка, благодаря знанию иностранного языка растет и зарплата. Обычно ставка поднимается на 10-15%, но если кандидат владеет языком на разговорном уровне, работодатель готов увеличить доход сотрудника на треть.

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Мария Широкова