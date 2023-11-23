ВОЗ запросила у Китая информацию о вспышках пневмонии у детей

Всемирная организация здравоохранения попросила Китай предоставить подробную информацию о вспышках респираторных заболеваний, в частности — об участившихся случаях пневмонии среди детей. Об этом ВОЗ сообщила в соцсети X.

13 сентября Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила, что из-за отмены ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, таких как грипп и микоплазменная пневмония, в стране наблюдается рост респираторных заболеваний.

На текущей неделе СМИ сообщили об очагах пневмонии у детей на севере Китая. Как отмечает AFP, о вспышке заболевания также говорилось в отчете системы общественного надзора за заболеваниями ProMED. ВОЗ попросила разъяснений у китайских властей, поскольку «неясно, связан ли отчет ProMED с пресс-конференцией властей». В связи с этим организация «запросила дополнительную эпидемиологическую и клиническую информацию и результаты лабораторных исследований» через механизм Международных медико-санитарных правил.

Лусине Баласян