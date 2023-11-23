Работу ярославского фонда капремонта модернизируют

Губернатор Ярославской области хочет изменить работу регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом Михаил Евраев заявил в ходе прямой линии с жителями 22 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«У нас сейчас фонд проходит серьезную модернизацию его работы. Потому что там много чего надо изменить в лучшую сторону. И подходы самого фонда капремонта, и как решения принимаются, и как ремонты делаются. У нас сейчас новый руководитель. Фонд требует и серьезных вложений дополнительных, потому что исходя из тех взносов, которые поступают, видно, что мы будем делать капремонт очень долгими темпами. Поэтому смотрим, что мы можем сделать в том числе за счет бюджетных средств. Определяемся, сейчас хотим по сути проинвентаризировать все программы. И краткосрочные, и долгосрочные капитального ремонта»,— сказал губернатор.

Господин Евраев добавил, что поручил главам муниципальных образований провести инвентаризацию наиболее острых проблем, связанных с жилым фондом.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что за последние полгода региональный фонд капремонта сменил пять руководителей. С октября на посту и.о. директора находится Александр Толмачев.

Алла Чижова