В Новороссийске проведут масштабные обсуждения изменений Генплана

В Новороссийске проведут масштабные общественные обсуждения новых изменений Генплана города. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятия пройдут в городских районах и поселениях в период с 1 по 14 декабря включительно. Первые встречи городских властей с местными жителями состоятся в хуторах Ленинский путь и Победа, а также в станице Натухаевской. В последний день обсуждений мероприятия проведут в хуторах Убых, Горный и в поселке Верхнебаканский.

Ранее в мэрии сообщили о том, что принятие Генплана Новороссийска переносится на IV квартал 2023 года. Документ нуждался в доработке вопросов уточнения границ сельхозугодий и земель лесного фонда.

Анастасия Донскова

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