Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сталь широко разливается

Производство металла в России за десять месяцев выросло на 5,3%

Россия увеличивала производство стали в октябре на 9,5% в годовом выражении, до 6,3 млн тонн, по данным WSA. С начала года рост выплавки составил 5,3%, это самые высокие темпы среди крупных мировых производителей стали после Индии. Поддержку металлургам оказывает растущий внутренний рынок: увеличивается потребление в строительстве и машиностроении. Негативным фактором выступает рост ставки ЦБ, что приведет к замедлению строительной активности и спроса на металл в секторе, полагают эксперты.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Россия по итогам января—октября увеличила производство стали на 5,3%, до 63,5 млн тонн, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (WSA). В октябре российские металлурги нарастили выпуск на 6,3%. Среди топ-10 крупнейших производителей стали более высокие темпы роста демонстрирует только Индия, которая за десять месяцев увеличила выплавку на 12,1%, до 116,3 млн тонн. Рост в Китае, на который приходится больше половины мировой выплавки стали, составляет 1,4%.

По оценкам «Северстали» за девять месяцев, более 60% выпуска российской стали идет на внутренний рынок, рост которого с начала года составил 7%. Рост металлопотребления в строительстве составил 9%, до 27,4 млн тонн, в машиностроении — 12%, до 3,5 млн тонн. Высокая активность сохраняется в сегментах индивидуального домостроения, а также строительства логистической и транспортной инфраструктуры за счет роста расходов бюджета и инвестиций.

В машиностроении в третьем квартале продолжается рост производства автомобильной техники, в том числе грузовиков и спецтехники, а также грузовых вагонов (на 46%).

Выпуск вагонов растет в результате решения проблем с комплектующими, увеличения объемов грузоперевозок, удлинения плеча доставки. Падает потребление стали в энергетике и ТЭК —на 3%, до 4,2 млн тонн, в том числе из-за сокращения инвестиционных программ «крупнейшей газовой корпорации», пишет «Северсталь».

Экспортные возможности российских металлургов ограничены, однако они есть.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью «Интерфаксу» говорил, что исторически доля экспорта в производстве стальной металлопродукции составляла около 40–45%. Сейчас, в том числе за счет значительного увеличения потребления на внутреннем рынке и сокращения импорта, доля экспорта в производстве составляет порядка 30–35%»,— пояснил он, отметив рот поставок в Африку, Южную Америку и на Ближний Восток.

Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга РФ, 21 ноября:

«Загрузка мощностей металлургов с начала года стабильно высокая (выше 90%). По итогам года ожидаем рост выплавки с 71,5млн до 74млн тонн. Можно сказать, вернемся на уровень доковидных показателей».

При этом чиновник раскритиковал попытки металлургов повысить цены на внутреннем рынке: «Мы неоднократно на совещаниях обсуждали с коллегами: если государство идет навстречу, увеличивает на 5 млн тонн потребление металлопродукции для инфраструктурных проектов, не надо этим пользоваться и в ответ вольно и невольно наносить государству своими непродуманными действиями ущерб».

Повышение ставки ЦБ осенью может ухудшить прогноз для сбыта металла на внутреннем рынке в 2024 году, в первую очередь из-за возможного замедления строительного сектора на фоне роста ставок по ипотечным кредитам. Также «Северсталь» в своем отчете отмечала, что бюджет на 2024 год предполагает снижение части расходных статей, которые отразятся на ключевых металлопотребляющих отраслях.

Евгений Зайнуллин

  • Газета «Коммерсантъ» №218 от 23.11.2023, стр. 9

Темы:

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...