Сталь широко разливается

Россия увеличивала производство стали в октябре на 9,5% в годовом выражении, до 6,3 млн тонн, по данным WSA. С начала года рост выплавки составил 5,3%, это самые высокие темпы среди крупных мировых производителей стали после Индии. Поддержку металлургам оказывает растущий внутренний рынок: увеличивается потребление в строительстве и машиностроении. Негативным фактором выступает рост ставки ЦБ, что приведет к замедлению строительной активности и спроса на металл в секторе, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Россия по итогам января—октября увеличила производство стали на 5,3%, до 63,5 млн тонн, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (WSA). В октябре российские металлурги нарастили выпуск на 6,3%. Среди топ-10 крупнейших производителей стали более высокие темпы роста демонстрирует только Индия, которая за десять месяцев увеличила выплавку на 12,1%, до 116,3 млн тонн. Рост в Китае, на который приходится больше половины мировой выплавки стали, составляет 1,4%.

По оценкам «Северстали» за девять месяцев, более 60% выпуска российской стали идет на внутренний рынок, рост которого с начала года составил 7%. Рост металлопотребления в строительстве составил 9%, до 27,4 млн тонн, в машиностроении — 12%, до 3,5 млн тонн. Высокая активность сохраняется в сегментах индивидуального домостроения, а также строительства логистической и транспортной инфраструктуры за счет роста расходов бюджета и инвестиций.

В машиностроении в третьем квартале продолжается рост производства автомобильной техники, в том числе грузовиков и спецтехники, а также грузовых вагонов (на 46%).

Выпуск вагонов растет в результате решения проблем с комплектующими, увеличения объемов грузоперевозок, удлинения плеча доставки. Падает потребление стали в энергетике и ТЭК —на 3%, до 4,2 млн тонн, в том числе из-за сокращения инвестиционных программ «крупнейшей газовой корпорации», пишет «Северсталь».

Экспортные возможности российских металлургов ограничены, однако они есть.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью «Интерфаксу» говорил, что исторически доля экспорта в производстве стальной металлопродукции составляла около 40–45%. Сейчас, в том числе за счет значительного увеличения потребления на внутреннем рынке и сокращения импорта, доля экспорта в производстве составляет порядка 30–35%»,— пояснил он, отметив рот поставок в Африку, Южную Америку и на Ближний Восток.

Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга РФ, 21 ноября: «Загрузка мощностей металлургов с начала года стабильно высокая (выше 90%). По итогам года ожидаем рост выплавки с 71,5млн до 74млн тонн. Можно сказать, вернемся на уровень доковидных показателей».

При этом чиновник раскритиковал попытки металлургов повысить цены на внутреннем рынке: «Мы неоднократно на совещаниях обсуждали с коллегами: если государство идет навстречу, увеличивает на 5 млн тонн потребление металлопродукции для инфраструктурных проектов, не надо этим пользоваться и в ответ вольно и невольно наносить государству своими непродуманными действиями ущерб».

Повышение ставки ЦБ осенью может ухудшить прогноз для сбыта металла на внутреннем рынке в 2024 году, в первую очередь из-за возможного замедления строительного сектора на фоне роста ставок по ипотечным кредитам. Также «Северсталь» в своем отчете отмечала, что бюджет на 2024 год предполагает снижение части расходных статей, которые отразятся на ключевых металлопотребляющих отраслях.

Евгений Зайнуллин