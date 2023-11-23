Москва пристроила метры денег

Обеспеченные россияне, стремясь сохранить свои средства в отсутствие широких альтернатив для инвестиций, начали активно вкладывать деньги в покупку элитной недвижимости в Москве. Это может привести к росту на 73% объемов сделок в сегменте по итогам 2023 года, а их общая сумма достигнет 176 млрд руб. Девелоперы на фоне хороших продаж стремятся наращивать портфель проектов, однако из-за роста ключевой ставки ЦБ вложения в жилье начинают конкурировать с банковскими депозитами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По итогам 2023 года на рынке элитных новостроек Москвы общая сумма заключенных сделок достигнет 176 млрд руб., что на 73,4% больше год к году, подсчитали в NF Group. Объем проданных квартир составит 1,35 тыс.— это больше на 57% год к году. Основательница Kalinka Екатерина Румянцева ждет по итогам этого года 1,3–1,4 тыс. сделок, или на 40% больше, чем годом ранее. Член правления AREA Григорий Ашихмин говорит об увеличении спроса на 30–50%. В «Sminex-Интеко» число заключенных сделок уже на 26% превысило показатель за весь прошлый год. Управляющий партнер «Intermark Городская Недвижимость» Дмитрий Халин отмечает, что за неполный четвертый квартал продажи в 1,8 раза превышают прошлогодние показатели.

В то же время, по данным партнера NF Group Андрея Соловьева, в Санкт-Петербурге за девять месяцев года продажи выросли только на 5%: было заключено 247 сделок. Он называет спрос в городе высоким, но его сдерживает ограниченный объем предложения. В Москве с начала 2023 года продажи начались в 11 корпусах элитных новостроек, в Санкт-Петербурге — только в двух, добавляет управляющий партнер bnMAP.pro Ирина Доброхотова. По ее словам, в Санкт-Петербурге средние цены на элитные новостройки за год выросли на 16,7%, в среднем до 691 тыс. руб. за 1 кв. м. В Москве этот показатель составил 1,38 млн руб. за 1 кв. м, или на 6,2% больше, чем год назад, подсчитала директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Спрос на дорогую недвижимость, по мнению господина Соловьева, обеспечивается за счет активности инвесторов, ищущих понятные и наименее рискованные инструменты вложения средств. «Но такая стратегия скорее позволяет сохранить средства, а не приумножить их»,— предупреждает эксперт. Григорий Ашихмин считает, что активности в элитном сегменте способствует и избыток рублевой ликвидности. «При снижении доходности альтернативных финансовых инструментов всегда наблюдается рост спроса на премиальную недвижимость»,— замечает исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева. Директор по девелопменту Rariteco Екатерина Борисова считает дополнительным фактором охлаждение интереса состоятельных россиян к недвижимости за рубежом.

Оживление на рынке элитных новостроек в этом году происходит на фоне низкой базы прошлого года, подчеркивает директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. По данным NF Group, в 2022 году число заключенных сделок в сегменте сократилось вдвое по сравнению с 2021 годом. Текущие продажи, впрочем, подстегивают активность застройщиков: в Москве за девять месяцев года, по данным Est-a-Tet, на элитный рынок было выведено 36,2 тыс. кв. м нового предложения — это втрое больше год к году. Вице-президент по продажам «Sminex-Интеко» Роман Семчишин считает, что рынок элитного жилья «менее волатилен, а влияние ипотечных программ на него незначительно».

Григорий Ашихмин рассчитывает на дальнейший рост сегмента элитных новостроек за счет того, что девелоперы продолжат увеличивать объемы строительства. Владелец Nika Estate Виктор Садыгов отмечает, что меняется структура покупателей: если раньше дорогие квартиры в Москве в основном покупали топ-менеджеры крупных компаний, то сейчас предприниматели из регионов. «Такой ротации на элитном рынке не было давно»,— замечает он. Но Андрей Соловьев не исключает, что с ростом ключевой ставки ЦБ многие инвесторы вернутся к размещению средств на депозитах, что может сдерживать спрос на дорогую недвижимость.

Александра Мерцалова