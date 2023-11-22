«Запретительные меры в любой деятельности приводят к негативным последствиям»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министерство здравоохранения региона предлагают изменить федеральное законодательство и запретить делать аборты в частных медицинских центра. С такой инициативой от законодательного собрания области они намерены обратиться в Госдуму. Кроме того, чиновники предлагают принять региональный закон и обязать беременную, решившуюся на аборт, пройти процедуру УЗИ с демонстрацией сердцебиения плода и консультации у психолога, священника и юриста. Председатель Ассоциации нижегородских частных медицинских центров Алексей Душкин поделился с «Ъ-Приволжье» свои мнением о законодательных инициативах.

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— У нас единая национальная система здравоохранения, в которую входят государственные и негосударственные медицинские учреждения, работающие по одинаковым стандартам, лицензионным требованиям, клиническим рекомендациям и приказам Минздрава РФ.

И в государственных, и негосударственных организациях работают врачи, которые проходят обучение и аккредитации в одних и тех же вузах. Поэтому подход к медицинским учреждениям должен быть абсолютно одинаковым независимо от формы собственности как в разрешительной, так и в запретительной практике, и в случае нарушений наказание должно быть одинаково строгим. Запретительные меры в любом виде деятельности всегда приводят к негативным последствиям. Далеко не все оказывают данный вид услуг (процедура аборта — «Ъ-Приволжье»), а у тех, кто оказывает такой вид помощи, доля в общем обороте клиник очень незначительна. Несмотря на это, я категорически против запрета какого-либо вида медицинской помощи в медицинских учреждениях только по принципу организационной формы.

На мой взгляд, в случае прерывания беременности очень важно во всех медицинских учреждениях соблюдать не только неделю тишины, но и приложить все силы и профессиональные знания, чтобы обратившаяся женщина приняла правильное решение.

Поддерживаю инициативу проведения УЗИ с сердцебиением плода. Также считаю, что все клиники должны рекомендовать женщине обратиться в «Нижегородский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции», где могут оказать необходимые консультации и помощь в данном вопросе.

Возможно, необходимо сообщать об обращении женщины в частное медучреждение по вопросу прерывания беременности, и специалисты «Нижегородского областного центра охраны здоровья семьи и репродукции» сами свяжутся с пациенткой и помогут принять правильное решение.

Этот вопрос, безусловно, требует проработки, но это, на мой взгляд, более эффективное решение, чем любая запретительная мера, особенно только в части медучреждений.

Записал Роман Рыскаль