В центре им. Гамалеи допустили выпуск нового «Спутника V» к марту 2024 года

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что работы по модификации обновленной вакцины от COVID-19 «Спутник V» замедлились из-за недостаточного финансированя. По словам Анатолия Альтштейна, препарат появится в обороте не раньше, чем в начале 2024 года, самое оптимальное время для начала продаж — март следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Альтштейн

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Анатолий Альтштейн

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В ходе конференции, посвященной текущей эпидемиологической ситуации, господин Альтштейн объяснил, что модификация препарата «Спутник V» заключается во внедрении в аденавирусный вектор вакцины вставки вируса, который появился в мире и в России в 2023 году, передает РБК.

15 ноября глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, то обновленная вакцина «Спутник Лайт» будет введена в оборот в декабре. Тогда же он сообщил, что «Спутник V» и ее вариант для детей будут доставлены в медучреждения позже, точные сроки он не уточнил. В октябре господин Гинцбург говорил, что вакцина может поступить к марту 2024 года. При этом Александр Гинцбург признал, что «есть вероятность, что эта вакцина в марте уже будет не очень актуальна или совсем неактуальна».

Подробнее о модификации «Спутника V» — в материале «Ъ» «''Спутник'' уступил ''кракену''»/