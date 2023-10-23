Гинцбург заявил об утрате «Спутником V» защиты от COVID-19

Центр им. Гамалеи проводит клинические испытания вакцины «Спутника V», адаптированной под новый штамм коронавируса XBB-1.5 («кракен»), сообщил в интервью «Газете.ru» глава центра Александр Гинцбург. По его словам, имеющийся вариант «Спутника» «перестал защищать совсем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Гинцбург отметил, что пандемия COVID-19 до сих пор не окончена. Он рассказал, что, начиная с середины лета 2022 года, когда появились новые варианты штамма, эффективность «Спутника V» упала в восемь раз, а с появлением еще пары штаммов — «уже раз в 20».

«А когда появился XBB.1.5-вариант "омикрона" ("кракен"),— это было в январе 2023 года,— "Спутник" перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины»,— считает ученый.

Он добавил, что клинические испытания обновленной вакцины должны закончить 10 декабря. В гражданский оборот новый вариант препарата может поступить к марту 2024 года. При этом Александр Гинцбург признал, что «есть вероятность, что эта вакцина в марте уже будет не очень актуальна или совсем неактуальна».

С конца августа заболеваемость коронавирусом в мире начала расти на фоне появления нового варианта «омикрона» под названием «пирола». Роспотребнадзор не видит оснований для возвращения масочного режима. В начале октября стало известно, что в крупнейших частных клиниках Москвы больше нет «Спутника V».

Подробности — в материале «Ъ FM» «Вакцины попали в лист ожидания».

Лаура Кеффер